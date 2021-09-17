我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

柚子吃完皮別丟 4步驟成為防蚊液

記者王敏旭／新北報導
順德里長李鴻志將防蚊液結合公益於里內義賣，每年所得近6萬元全數投入里內弱勢關懷。圖／新北民政局提供
順德里長李鴻志將防蚊液結合公益於里內義賣，每年所得近6萬元全數投入里內弱勢關懷。圖／新北民政局提供

中秋節即將到來，家家戶戶都在吃柚子，新北三重區順德里長李鴻志與妻子蔡秀敏利用柚皮製作柚子防蚊液。蔡秀敏說，只要4個步驟就可製作防蚊液，驅趕蚊蟲大有成效。李鴻志也帶領志工製作防蚊液義賣，每年所得6萬元全數投入里內弱勢關懷及老人共餐。

蔡秀敏指出，先將柚子外皮綠色及白色部份分離，僅取綠皮部分切成細絲狀擺置戶外，讓陽光去濕1小時，再將乾燥綠皮絲裝進空酒瓶或玻璃容器，並放入95%酒精，果皮及酒精約以1:1比例浸泡。

蔡秀敏表示，先前的步驟完成後，只要置於室內常溫4個月，天然防蚊聖品就大功告成。若希望防蚊液有香氣時，可以酌量加入薄荷葉，成品的氣味會更清爽。

而三重區順德里早年環境髒亂，李鴻志投入低碳環保志業，包含在里內進行植栽設計、活動中心頂樓打造綠色菜園，公園設置有海綿地磚、雨撲滿及高達50種以上水生植物的生態池；另也培訓低碳導覽員，讓保意識深植里民心中。

李鴻志說，低碳生活是他重要的任務與使命，附近的蔬食餐廳在公益餐會特別加入綠色菜園裡的迷迭香及香茅，便利超商逐步響應綠色商品，任何改變都讓他振奮不已，也加深他推廣低碳生活的決心。

民政局長柯慶忠表示，李鴻志擔任里長近18年，積極投入社區環境營造，讓順德里展現低碳實力，一躍成為地方上頗負名氣的低碳綠能社區，更榮獲行政院環保署「低碳全國示範點」殊榮，實為不易。

順德里長李鴻志率12名志工利用柚皮製作柚子防蚊液，驅趕蚊蟲大有成效。圖／新北民政...
順德里長李鴻志率12名志工利用柚皮製作柚子防蚊液，驅趕蚊蟲大有成效。圖／新北民政局提供

綠能 超商

上一則

中秋月餅這樣吃 把握「三低一高」才健康

延伸閱讀

中秋月餅這樣吃 把握「三低一高」才健康

中秋月餅這樣吃 把握「三低一高」才健康
死聖誕樹、舊床單「通通全額退」員工諷好市多太好心

死聖誕樹、舊床單「通通全額退」員工諷好市多太好心
柚子營養又美味 營養師提醒4類人不宜多吃

柚子營養又美味 營養師提醒4類人不宜多吃
服血壓藥不能同時吃柚子 配咖啡也是禁忌

服血壓藥不能同時吃柚子 配咖啡也是禁忌

熱門新聞

40歲也可能失智 有這「10大警訊」應及早就醫

2021-09-16 06:51
中秋節即將到來，應景的柚子好吃又營養，但營養師也提醒，有4種類型的人不宜多吃。記者陳斯穎／攝影

柚子營養又美味 營養師提醒4類人不宜多吃

2021-09-15 05:24
醫生曝憋屁後果可能不堪設想。（示意圖／取自：ingimage）

有屁真的要快放！醫生曝憋屁後果可能不堪設想

2021-09-13 20:00
(取材自健康醫療網)

銀髮族殺手悄悄來臨 減緩骨質流失這樣做

2021-09-10 01:00
圖：pixabay

台藝人龍劭華生前心臟不適 醫籲糖尿病友2症狀速就醫

2021-09-15 15:50
（圖：健康醫療網提供）

B肝患者每年別忘「這件事」 防發生肝癌三部曲

2021-09-14 00:35

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大