柚子吃完皮別丟 4步驟成為防蚊液

順德里長李鴻志將防蚊液結合公益於里內義賣，每年所得近6萬元全數投入里內弱勢關懷。圖／新北民政局提供

中秋節即將到來，家家戶戶都在吃柚子，新北三重區順德里長李鴻志與妻子蔡秀敏利用柚皮製作柚子防蚊液。蔡秀敏說，只要4個步驟就可製作防蚊液，驅趕蚊蟲大有成效。李鴻志也帶領志工製作防蚊液義賣，每年所得6萬元全數投入里內弱勢關懷及老人共餐。

蔡秀敏指出，先將柚子外皮綠色及白色部份分離，僅取綠皮部分切成細絲狀擺置戶外，讓陽光去濕1小時，再將乾燥綠皮絲裝進空酒瓶或玻璃容器，並放入95%酒精，果皮及酒精約以1:1比例浸泡。

蔡秀敏表示，先前的步驟完成後，只要置於室內常溫4個月，天然防蚊聖品就大功告成。若希望防蚊液有香氣時，可以酌量加入薄荷葉，成品的氣味會更清爽。

而三重區順德里早年環境髒亂，李鴻志投入低碳環保志業，包含在里內進行植栽設計、活動中心頂樓打造綠色菜園，公園設置有海綿地磚、雨撲滿及高達50種以上水生植物的生態池；另也培訓低碳導覽員，讓保意識深植里民心中。

李鴻志說，低碳生活是他重要的任務與使命，附近的蔬食餐廳在公益餐會特別加入綠色菜園裡的迷迭香及香茅，便利超商 逐步響應綠色商品，任何改變都讓他振奮不已，也加深他推廣低碳生活的決心。

民政局長柯慶忠表示，李鴻志擔任里長近18年，積極投入社區環境營造，讓順德里展現低碳實力，一躍成為地方上頗負名氣的低碳綠能 社區，更榮獲行政院環保署「低碳全國示範點」殊榮，實為不易。