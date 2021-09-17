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中秋月餅這樣吃 把握「三低一高」才健康

記者林佩均／台中報導
台中慈濟醫院營養師楊忠偉提供健康小撇步，掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油、低鹽、低糖，還有高纖維，月餅切食與家人共享，都能避免一次食用過量月餅，也能開心享受中秋節樂趣。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院營養師楊忠偉提供健康小撇步，掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油、低鹽、低糖，還有高纖維，月餅切食與家人共享，都能避免一次食用過量月餅，也能開心享受中秋節樂趣。圖／台中慈濟醫院提供

18日起就是中秋連假，台灣台中慈濟醫院營養師楊忠偉建議掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油、低鹽、低糖，還有高纖維，月餅切食與家人共享，都能避免一次食用過量月餅，也能開心享受中秋節樂趣。

中秋吃月餅才有過節味道，但各式美味月餅，都屬於高熱量、高糖、高油脂的食物。以綠豆椪、蛋黃酥和酥油製作的台式月餅來說，一顆重約60克，熱量大約有230至280大卡，熱量相當於一碗飯。

「聰明選擇月餅」是健康的關鍵，台中慈濟醫院營養師楊忠偉強調，有慢性疾病的人，要慎選內饀與種類、罹患心血管疾病的人就要少吃月餅、血膽固醇過高的人，避免含有蛋黃或肉類的內餡、糖尿病患者要控制月餅份量，還有腎臟病人要挑選低氮澱粉做的月餅，避免選擇紅豆沙、棗泥、蓮蓉等高磷內饀。

楊忠偉再分享「三低一高」和「分享熱量」訣竅，所謂的「三低一高」指的是低油、低鹽、低糖，還有高纖維，是所有飲食不變的健康原則。例如：當天吃了月餅，當餐主食（飯或麵食）及水果攝取量就要減少。蔬菜攝取量每餐至少1碗，增加纖維質攝取量。

楊忠偉建議，月餅與家人分享，不僅分攤熱量，更增進家人間的感情，能凸顯中秋月圓人團圓的健康概念。

富含纖維的時令水果柚子，可以增加飽足感和補充水果富含的維生素、植化素等，加上熱泡茶、無糖茶解膩，慢慢品嘗切成薄片的月餅，能防止無意中攝取過量。但服用心血管藥物、血糖異常或體重過重的人，要特別注意吃柚子的份量與時機。

台中慈濟醫院營養師楊忠偉提供健康小撇步，掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油...
台中慈濟醫院營養師楊忠偉提供健康小撇步，掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油、低鹽、低糖，還有高纖維，月餅切食與家人共享，都能避免一次食用過量月餅，也能開心享受中秋節樂趣。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院營養師楊忠偉提供健康小撇步，掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油...
台中慈濟醫院營養師楊忠偉提供健康小撇步，掌握「三低一高」和「分享熱量」訣竅，低油、低鹽、低糖，還有高纖維，月餅切食與家人共享，都能避免一次食用過量月餅，也能開心享受中秋節樂趣。圖／台中慈濟醫院提供

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