營養師教你6招 不怕吃出「月餅臉」

月餅好吃，但熱量卻超高。（本報資料照片）

佳節禮盒堆積如山，許多人陷入吃不完的月餅海。月餅的熱量高，吃下一顆雙黃廣式月餅相當吃下三碗飯，要跑步一小時以上才能消耗熱量。最怕不小心吃成月餅臉，營養師傳授六大招，不怕吃下太多「甜蜜的負擔」。

一顆蛋黃酥 熱量如一碗飯

廣式、酥皮、冰皮月餅，月餅種類多樣化，台灣 國泰健康管理營養師羅心余表示，酥皮製程中需大量油脂，一顆比手掌心還小的蛋黃酥，熱量約有近一碗飯280大卡，值得注意的是，月餅內餡包蛋黃，鹹蛋黃含大量飽和脂肪，會增加高血壓及血脂風險。

台灣聯安診所營養師王貞云說，民眾健康意識抬頭，不少商家推出減糖減油的月餅，甚至加入果乾或全榖雜糧製作，比一般月餅健康許多。至於糖尿病 友是否能吃月餅？建議血糖 較高者或糖尿病友，應盡量避免內餡為豆沙或棗泥等含糖量較高的月餅，一天吃不超過一個月餅，應景淺嘗即可。

王貞云也提醒，月餅高糖高油，腸胃道需要更多的時間消化，腸胃道功能不佳者，除留意月餅攝取量，應充分咀嚼，同時避免搭配大量茶飲，否則會更不利於消化，盡量避免在運動前或睡前食用，以防消化不完全而引起胃食道逆流等症狀。

輕鬆吃月餅 健康無負擔

如何輕鬆吃月餅，健康無負擔？兩位營養師建議掌握六大原則。

第一招：「選擇養生月餅」是輕鬆吃月餅的第一步。

第二招：購買月餅時，先看熱量標示，冰皮月餅或蒸月餅是相對低卡的好選擇。

第三招：若吃了月餅，建議午晚餐的飯麵主食量減半，並搭配低油烹調的菜色

第四招：月餅分著吃，建議切成四至六等分，約50克月餅，與親友共同分享，熱量減低。

第五招：吃月餅搭配飲料，建議喝無糖飲料，白開水是最好的選擇，無糖茶品能去油解膩，也可自製不加糖蔬果汁，不要濾渣，將蔬果中纖維喝下，平衡血糖上升速度。喜歡水果風味的人，可將喜歡的水果切片，加入白開水或無糖的汽泡水，就是一杯無負擔又可口的飲品。

第六招：增加運動量，吃完月餅後，可快走30分鐘，有助於熱量消耗。