五十肩好發年輕化 4招防肩痛

緩解五十肩4動作 製表／廖靜清

你曾有過一覺醒來，脖子、肩膀嚴重痠痛或是手臂舉不高的狀況嗎？小心得了五十肩！隨著年齡增加，身體機能慢慢下降，器官或組織若過度操勞，會發出痠痛警告。「三十腕、四十肘、五十肩」這句話，說明每個年齡階段好發的痠痛問題，現代人長期打電腦、滑手機 ，五十肩不再是年過半百人的專利。

WaCare專家、台灣 衛福部雙和醫院復健醫學部物理治療師林立峯解說五十肩致病原因，主要是肩關節囊發生沾黏，原本活動自如的關節被卡住，伸展角度有限，導致一動就痛。除了運動傷害、外力創傷、代謝疾病，長期過度與重複使用都會造成肩部慢性勞損，累積成疾外，常做家務的女性，加上更年期荷爾蒙變化，軟組織變得較僵硬緊縮，罹患五十肩的機率也比男性高出許多。

肩部伸展 告別疼痛卡卡

林立峯提醒，若發生肩膀僵硬無法舉高、身體轉動時肩關節周圍隱隱作痛、睡覺翻身時被痛醒等症狀，應趕緊尋求診斷及治療，千萬不要拖到肩膀關節嚴重沾黏才就醫。一般治療五十肩，多使用口服非類固醇抗發炎止痛藥、局部超音波導引注射低劑量類固醇、物理儀器加速修復等，平時可透過運動來預防保養，日常生活則要避免提重物、過度抬肩動作。