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背部刺痛…竟是腰椎滑脫

趙容萱
蔡姓男子第五腰椎與第一薦椎重度滑脫，腹式槓桿矯正手術讓他告別病痛。（圖：台中榮總提供）
蔡姓男子第五腰椎與第一薦椎重度滑脫，腹式槓桿矯正手術讓他告別病痛。（圖：台中榮總提供）

18歲蔡姓男子在中學新生訓練時，突然感到背部刺痛，從此稍有運動就「芒刺在背」，無法和同齡孩子運動。後來才發現是第五腰椎與第一薦椎幾近100%錯位滑脫，經接受腹式槓桿矯正手術，住院一周，術後逐漸恢復活動，跑步、打籃球樣樣來，如今開心迎接大學新生活。

台灣台中榮總副院長、骨科醫師李政鴻指出，腰椎滑脫常見於腰椎椎體上下節產生前後位移，導致脊椎不穩定，病患常會出現下背痠痛無力，嚴重者甚至會壓迫到神經，重度脊椎滑脫常發生在青少年身上，原因包括先天脊椎發育異常、年輕人活動大，或外力創傷。

李政鴻指出，近年引進3D導航機器手臂，精準定位植入鋼釘，減少神經症狀。醫院骨科團隊完成數十例嚴重滑脫，成效良好，研發的槓桿矯正法發表於國際著名醫學期刊，並吸引許多脊椎外科醫師前來取經。

李政鴻表示，傳統的後位脊椎融合手術治療方式是從脊椎後進入，得穿過脊椎神經堆下刀，需截骨、失血多，神經損傷風險約20%，且植入多節、約需8到10支骨釘固定，恐會影響70%的脊椎活動。

李政鴻說，台中榮總研發的前位腹式槓桿矯正法，由腹部的微創傷口進行脊椎滑脫的治療。醫師利用槓桿式復位法復位，即使是嚴重的脊椎滑脫也可輕易矯正，並且僅需要一節的鋼釘固定，大幅減少手術的出血量，同時避免了過去長節段鋼釘固定導致脊椎活動度減少的後遺症。

李政鴻也提醒，年輕人激烈運動後，如有嚴重下背痛，持續一、兩周仍未改善就要特別注意，應盡早到骨科檢查。另外，脊椎滑脫也常見中、老年人的退化性滑脫，建議平常要做好脊椎保健，加強核心肌群的訓練。

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