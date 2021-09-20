疫期兒童近視度數暴增 醫：立即治療 勿亂配眼鏡

防疫期兒童常近視度數暴增，醫師呼籲盡早治療。(Getty Images)

因為防疫，近來許多兒童長時間使用3C產品造成近視、度數快速增加；近視越早發生越容易惡化、併發症 也可能越多，醫師呼籲家長發現子女視覺有異，應立即就醫，及時治療防止度數暴增，切勿亂配眼鏡。

台灣 安南醫院專長眼科的副院長洪純玲表示，近視發生越早高度近視比率越高，產生黃斑部病變、視網膜剝離等併發症機率也愈大，越早治療越能防止惡化。

預防近視要多戶外活動、避免近距離用眼，然而近來因疫情 許多孩童少到戶外，不能上學反而因遠距教學、長時間看螢幕而眼睛疲勞造成所謂「假性近視」，及時治療就可能恢復，但許多人就醫時已來不及搶救，甚至度數快速增加。

眼科治療假性近視使用散瞳劑效果良好，配合足度眼鏡矯正，也可減少度數加深；而近來眼科採用所謂「角膜塑型鏡片」，據稱效果良好，越來越多家長趨之若鶩，不過醫師建議須經眼科專業審慎檢查評估，才可能使用。

洪純玲指出，雷射治療近視技術純熟，但一般要20歲以上眼球發育完全才可採用，許多兒童青少年用角膜塑型鏡片治療近視效果良好，然而必須做好鏡片清潔，如果生活習慣不良、家長又沒注意，就很容易造成感染，並不是人人都適合。

她說，現在幼兒園多有視力衛教，有三、四歲發現近視就醫；疫情期間近視大增，許多測量兩、三百度其實是假性近視、使用散瞳劑就能治好，真性近視使用角膜塑型鏡片，門診經驗十歲以上兒童、500度以下效果較好。