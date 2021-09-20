提升幼兒免疫力 營養師這3招讓他們乖乖吃蒜

大蒜因為含有大蒜素（Allicin），對於流行性感冒、上呼吸道炎症、肺炎及肺結核等均有預防及治療之功效。（本報資料照片）

由於12歲以下的孩子尚未有疫苗 可施打，加上秋冬流感 季節將至，有效預防呼吸道感染，其實可由食物補充營養，並增強免疫力。「大蒜」對於呼吸道、肺炎感染皆有效預功效，但嗆鼻味孩子不一定能夠接受，營養師傳授三招讓小朋友乖乖吃下。

大蒜因為含有大蒜素（Allicin），對於流行性感冒、上呼吸道炎症、肺炎及肺結核等均有預防及治療之功效。吃蒜有助於抵抗力，但幼兒常因它的嗆鼻、刺激味選擇不吃。

家中同樣有幼童的營養師程涵宇分享三招，讓孩子可以吃得美味又營養。她說，首先家長可以把大蒜的體積變小，切碎或打成蒜泥，跟其他的食材一起烹調，像是打拋豬用了大量的細碎蒜頭，但大多孩子是可以接受，並且願意吃下去。

許多孩子愛喝濃湯，大蒜也可加入濃湯中。程涵宇說，大蒜蘑菇濃湯，是用燉爛的大蒜泥加洋蔥及蘑菇，搭配上天然的牛奶燉煮，不加一滴水也不使用鮮奶油，不但高鈣又能增強抵抗，而其他類型的濃湯，也可以嘗試以上作法。

最後，可將大蒜加在天然香料的料理中，程涵宇說，例如咖哩飯、番茄起司義大利 麵等，義大利麵部分，可選擇車車、海洋生物、小動物等形狀的麵體，轉移孩子對料理中其他食材的注意力。