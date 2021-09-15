健身4大錯 讓你白做工

健身最基礎的就是練腿。(Getty Images)

疫情 肆虐一年餘，不少人被迫宅在家中，導致許多人體重直線上升，這時要好好運動與健身 ，希望等到疫情過去那天，能夠以川字腹肌、沙魚線來見人。

因此很多人會以健身來作為運動，不過健身如果用錯方式，很可能是以為自己有運動，甚至以為會鍛鍊出完美體態，但實際上卻是浪費時間，專業健身教練Kenta就提醒，許多人常犯的四種健身錯誤。

錯誤一→健身卻同步節食

很多人在健身的同時，也同步節食，儘量少吃，但教練提醒，鍛鍊很重要，但要練出效果來，更重要的是飲食搭配。健身時，搭配優質蛋白質的攝取很重要，因為這樣才能長出肌肉 來，因此包括牛奶、蛋、肉類不能少吃，也要搭配蔬果食用，適量的澱粉也很重要，飲食要均衡，多吃蛋白質，才能練出最佳體態。

訓練不要只訓練單一部位。(Getty Images)

錯誤二→只練單一部位

練健身，很多人可能追求有強壯手臂、腹肌⋯等單一部位的好看，因此鍛鍊都以單一部位為主，但其實健身最重要是全身的均衡，而且不能持續鍛鍊單一部位，反而會讓肌肉過於疲勞，因此增肌周期會拉長。

錯誤三→每天鍛鍊

為了速效讓鍛鍊有成效，蠻多人會選擇每天鍛鍊，不過教練就提醒，每天鍛鍊很可能不會達到最佳成效，因為肌肉需要休息與放鬆修復，平均一周鍛鍊3～4天最有用，如果還是很想運動，則以有氧為主，而非都是增加肌肉的鍛鍊。

錯誤四→忽略腿部鍛鍊

有認真跟專業教練一起上過課都知道，健身最基礎的就是練腿，把腿部練好，再加強其他部位，會讓鍛鍊成效更佳，教練解釋腿部的肌肉很多，好好鍛鍊腿，是其他上半身肌肉的基礎，因此健身別忘了練腿。