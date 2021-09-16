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人際互動4方法 找回生活步調

黃惠群
訂定適應計畫，善用筆記自我提醒，有助重回工作崗位的心理調適。 (Getty Images)
訂定適應計畫，善用筆記自我提醒，有助重回工作崗位的心理調適。 (Getty Images)

許多居家辦公者面臨重返職場的心理壓力。19歲吳先生有社交焦慮傾向，防疫長時間退縮在家上網兩個月，不僅作息不規律，還頻頻與家人發生衝突。如今疫情趨緩，對於再度出門與人互動、回到較快速的生活步調，吳先生備感焦慮。於是他透過心理諮商門診，尋求調整作息、適應人際互動的方法。

台北慈濟醫院臨床心理師潘奕瑄指出，對於居家上班者來說，解封後仍須持續的防疫工作、生活步調回到以往的規律與緊湊、人際互動的增加，以及彌補防疫期間累積的工作，是之前在家上班的民眾可能的壓力源。但要返回公司辦公，很多人都不想上班，因此心情調適非常重要。

對此，潘奕瑄提供適應人際互動4方法，協助民眾逐步找回生活步調。

1.允許過渡期：不必要求自己一步到位，立刻回到疫情前的高強度工作狀態，試著逐步增加工作量與緊湊度，以免因高度期待造成更多挫折和壓力。

2.訂定適應計畫：孩子開學要做收心操，成人同樣需要準備。除穩定作息外，工作或生活時間要預留彈性，並善用筆記自我提醒，預先知曉幾天後的排程，以做足心理準備。

3.找回過去上班的樂趣：在家工作輕鬆又便利，返回公司和校園同樣也有好處，可試著找回疫情前的上班樂趣，如跟同事團購、聊天等。

4.適時放鬆：隨時觀察自己的心理狀態，壓力太大時要適時減壓，安排能讓自己放鬆的活動，如冥想、聽音樂、閱讀、禱告、照顧植物等。

緊張、焦慮是生活步調改變時的正常情緒反應，一般能在1、2周內適應，但潘奕瑄提醒，若超過數周仍存高度焦慮與擔憂，甚至出現疲勞、腸胃不適、頭痛、肌肉痠痛等，嚴重影響生活，應尋求專業協助，調整身心與步調，迎向後疫情時代的健康防疫新生活。

工作 疫情 防疫

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