太太抱怨「時間太短了」 改善早洩性生活不再快轉

圖片來源 ／健康醫療網

「時間太短了！」一位太太抱怨50多歲的先生，原本性生活有十多分鐘，沒想到先生中年後竟然「快轉」剩不到一分鐘，一度懷疑先生是不是對自己失去興趣？夫妻為此爭吵不休，信任度亮起紅燈。為了改善性事，太太勇敢地拉著先生一起前往泌尿科診所求診，收治個案的杜章安院長表示，經過數次治療，並使用外用噴劑後，性生活時間從原本小於一分鐘延長至十多分鐘。回診時夫妻表示，兩人終於重拾閨房樂趣，更大方分享感情重新升溫的秘訣給親朋好友。

時間控制不如以往 辨明引起早洩原因

無性婚姻在現代生活中越來越普遍，激情消失除了生活瑣事的消磨、工作 壓力大，也有一部分原因是男性有早洩問題，甚至因此逃避不敢「開機」。杜章安院長表示，若射精時間控制方面不如以往，必須要仔細分析狀況，排除疾病問題，比如有攝護腺發炎需先治療；若合併勃起功能障礙問題，必須先改善勃起功能障礙，才能再想辦法延長射精時間。臨床上，大部分中年男性早洩合併勃起功能障礙，對於自己表現不佳，無法滿足伴侶而感到失望。

男性性能力走下坡 排除干擾因素

一般男性的性能力在二、三十歲達到顛峰，性活動經由練習，對時間掌控、姿勢、節奏會越來越好，為何到中年會走下坡？杜章安院長分享，早洩有身心原因，臨床上患者面對生活上的壓力、配偶溝通問題，或者是陰莖海綿體、攝護腺發炎或神經調控等問題都可能引起早洩，而醫師會先釐清原因，將主要及次要的問題找出來，並與早洩一併治療。藥物雖能立即改善，若有隱藏心理問題也需發掘，否則對於藥物反應會越來越差。

為了能重振雄風並讓伴侶感到滿足，有些民眾會羞於求診而自行尋求偏方嘗試來路不明的各類藥物，花錢嘗試但效果不如預期。杜章安院長指出，治療早洩目前有口服藥物，可提升腦內血清素，屬於中樞性治療；早期藥物需長期服用，不宜中斷，並可能伴隨頭暈頭痛等副作用，新型口服藥可不須定時服用，副作用較傳統口服藥物少，不過臨床上，對於早洩的改善效果稍不如局部麻藥來得好。談到局部性的治療，過去也曾有民眾嘗試自行購買局麻軟膏，性行為二十分鐘前於塗抹於陰莖上，使用後必需要戴保險 套，劑量較難調控，容易塗抹過量造成陰莖不敏感影響硬度，反而很掃「性」。

新上市外用噴劑 時間掌控度更好

杜章安院長指出，現在有一新上市外用噴劑可以快速達到局部麻醉的的效果(性行為前5分鐘)。優點是不需戴套，噴劑很快就乾爽，並且每一次按壓為固定劑量，不會有過量疑慮。使用時，在龜頭表面噴二至三下，3至5分鐘後即可感受到龜頭麻鈍的感覺，如果想口交，也可以在產生藥效之後清洗龜頭，不會造成伴侶不愉的異味感。噴劑可平均延長三至五倍性行為時間，時間掌控度良好，醫師形容，這對病人來說是一大福音。不過有少部分人會不習慣麻麻的感覺。

藥物好比浮板 練習穩定後可減藥

外用噴劑需要終生使用嗎？杜章安院長以游泳 課比喻，「藥物好比游泳課中教練給你的浮板，有浮板時要多練習，當控制良好就可以把浮板拿掉。」他補充，對於早洩問題，有時幾秒鐘就結束確實很失望，但可以從身體疾病、或是跟另一半之間相處是否有問題慢慢探詢，找出癥結點。

重拾夫妻恩愛火花 日常溫暖送對方

夫妻關係的經營不容易，熱情容易被日常消磨，杜章安院長說，夫妻之間平時互相體諒、例如關心對方工作狀況、適時給予對方一個溫暖擁抱，萬一有早洩問題，不要直接傷及對方自尊。關於性行為滿意度跟伴侶接受度有關。如果男性有早洩困擾，接受正規治療可以幫助延長射精時間，降低副作用，找回對性生活的主控權。

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資料來源：健康醫療網

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