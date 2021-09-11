服血壓藥不能同時吃柚子 配咖啡也是禁忌

彰化縣衛生局提醒民眾，柚子、柑橘類等水果， 可能會抑制高血壓藥的代謝，有些飲品也會與服用的藥品產生交互作用，進而影響效果，不可不慎。(記者陳立凱／攝影)

中秋節即將到來，難免要吃柚子應景，但台灣 彰化縣衛生局指出，柚子、柑橘類等水果， 可能會抑制高血壓 藥的代謝，正在服用降血壓藥品的民眾，如食用柑橘類水果時應特別留意，避免同時服用。另，咖啡 、茶、牛奶及葡萄柚汁等飲料，可能會與服用的藥品產生交互作用，進而影響效果，不可不慎。

彰化縣衛生局指出，許多服用降血壓藥的人，會避免同時食用葡萄柚，但卻不知道柚子（文旦）和葡萄柚一樣也含有抑制肝臟代謝酵素的成分「呋喃香豆素（furanocoumarin）」，持續大啖柚子，可能會抑制高血壓藥的代謝，導致藥品血中濃度增加，使副作用發生機率提高。正在服用降血壓藥品的民眾，如食用柑橘類水果時應特別留意，避免同時服用。

彰化縣衛生局提醒民眾，柚子、柑橘類等水果， 可能會抑制高血壓藥的代謝，有些飲品也會與服用的藥品產生交互作用，進而影響效果，不可不慎。(圖:衛生局提供)

此外，含有高濃度納豆萃取成分的食品，因含大量維生素K，可能會影響抗凝血藥品的作用，應避免在服藥期間食用。

至於，濃度大蒜萃取物也要注意，當大蒜直接用於烹調料理的調味時，不至於與藥品產生交互作用，但含高濃縮大蒜成分的食品與抗凝血藥品併服時，則可能會增加出血的藥品副作用，建議於服用抗凝血藥品期間避免攝取高濃度大蒜萃取物。

正在服藥治療疾病者，在食用任何保健食品、中藥，或者其他高濃度營養補充品前，都應該先諮詢醫師或藥師，避免其與藥品產生交互作用，影響疾病痊癒，甚至增加副作用的發生率。

衛生局表示，領取藥品時，也應詳閱藥品資訊及注意事項，是否有「與乳製品間隔2小時」等與飲食相關警語，若有任何用藥相關問題，可諮詢專業醫事人員。