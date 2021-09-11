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每天來一杯？十幾歲開始碰酒精 容易成癮

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包括家族史、早期接觸酒精、接觸高風險環境以及特定精神疾病等都屬於酒精成癮的高危險族群，其中青少年更屬於成癮脆弱性較高的族群。 (Getty Images)
包括家族史、早期接觸酒精、接觸高風險環境以及特定精神疾病等都屬於酒精成癮的高危險族群，其中青少年更屬於成癮脆弱性較高的族群。 (Getty Images)

你也有睡前喝紅酒的習慣嗎？雖多數人認為可幫助睡眠，甚至有研究指出適度酒精可降低失智風險，但台中榮總嘉義分院身心科顏士昕醫師指出，飲酒行為和酒癮非直接劃上等號，但酒癮者通成都是從十幾歲青少年開始喝酒，且越早接觸酒精更容易造成嚴重酒癮。

一名40歲陳先生，從大學開始就習慣會與朋友喝酒，也讓出社會後的他，有時工作壓力大或失眠也會喝點酒，更曾因酒駕被罰錢，原來常常只想喝一點的他，卻會忍不住一杯接著一杯，直到某次胰臟發炎住院，經醫師建議戒酒，陳先生才開始為了健康開始赴醫院身心科門診就醫戒酒。

顏士昕說明，許多酒精成癮者最開始多為社交性飲酒，後續被本身或環境因素影響，逐漸開始規律使用酒精，當大腦持續被酒精帶來的效果改變，平常活動帶來的情緒回饋也會減弱，增加對酒精的依賴度，造成所謂成癮的酒精依賴行為，這時長期飲酒的患者，若突然停止減少就會出現焦慮、頭痛，甚至出現幻覺等戒斷反應。包括家族史、早期接觸酒精、接觸高風險環境以及特定精神疾病等都屬於酒精成癮的高危險族群，其中青少年更屬於成癮脆弱性較高的族群。

顏士昕醫師強調，酒癮是一種疾病需要長期治療，尤其及早預防相當重要，一般臨床常見的酒癮者通常都是從青少年開始喝酒，因此若周遭親朋好友的飲酒習慣有異，或為酒精成癮的高危險族群，都應盡快尋求醫師評估，接受適當治療方式。

(本文由「健康醫療網」提供)

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