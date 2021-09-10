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老菸槍吸電子菸 竟演變成肺損傷

蕭羽耘
56歲男子嘗試電子菸，短短吸兩周後開始不舒服，兩個月後發現肺部嚴重損傷。（圖：王鶴健提供）
56歲男子嘗試電子菸，短短吸兩周後開始不舒服，兩個月後發現肺部嚴重損傷。（圖：王鶴健提供）

使用電子菸短短兩周竟引發嚴重肺損傷。台灣一名56歲男子一天一包菸，連續抽38年，有天老菸槍想嘗試電子菸，短短吸兩周後發現，運動開始會喘、乾咳，甚至食欲開始變差。他的症狀持續兩個月後，決心要戒菸，赴門診檢查發現，肺部已經泛白浸潤，有發炎現象，肺功能降到同齡者的六、七成，確診肺損傷。

電子菸危害不在話下，其成分複雜，因個人體質造成的危害也不同。台灣胸腔暨重症醫學會理事長王鶴健說，電子菸油含丙二醇、甘油、尼古丁與其他化學品，如水果味、薄荷味、 焦糖味，等化學香精與增溶劑，已知有近 1萬6000種添加物用於菸油調味。

電子菸油加熱後，釋放出甲醛、乙醛，分別為一、二級致癌物，還有重金屬，像是鉻、錳、鎳、鉛。澳洲研究，電子菸可檢出超過164種有毒物質，造成人體嚴重傷害，尤其是肺部。美國則是在2007年允許電子菸進入市場，幾年後發現肺部新興疾病，美CDC特別在2019年，正式將電子菸引發的肺部疾病，如肺部損傷等，命名為「EVALI」 。

王鶴健說，肺損傷是否為「EVALI」，必須先排除新冠肺炎，或相關感染引起，而醫師在問診時，也會特別詢問是否有抽菸習慣，並加問是否吸食電子菸，因為民眾會認為，電子菸根本不算是菸品。

該男子經檢查發現，肺部確實有異常，肺功能降到同年齡層的六、七成，肺容量已明顯變小，氣體交換變差，甚至住院沒有改善，進一步切片發現，肺部有纖維化現象。王鶴健提醒，電子菸成分不明，有些不良業者甚至會加入大麻油成分，這都是加速急性肺損傷的因素。

另外，美國在電子菸進入市場後發現，有20%的青少年使用過相關產品。王鶴健呼籲，電子菸是青少年使用紙菸的入門，使用電子菸的兒童與青少年，未來吸紙菸動機更是高出兩倍，除增加一般心血管疾病風險外，也增加罹患新冠肺炎與重症風險。

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