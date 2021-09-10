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小腿腫脹 竟是靜脈栓塞

王駿杰
左下肢因發生深部靜脈栓塞，明顯較右邊呈現腫脹狀態。（圖：新竹台大分院提供）
左下肢因發生深部靜脈栓塞，明顯較右邊呈現腫脹狀態。（圖：新竹台大分院提供）

台灣33歲劉姓女子近日因左小腿腫脹壓痛五天到醫院急診，醫師詢問病史，發現劉有多囊卵巢，已服用荷爾蒙治療三個月，又因工作因素需久坐電腦桌。醫師理學檢查時發現，劉的左小腿微溫腫脹疼痛，凹陷性水腫並有輕微壓痛，足背動脈左側脈搏較右側微弱，她卻無發燒或外傷史，最後經左小腿血管超音波檢查，診斷為左側膕靜脈栓塞，便安排住院使用血栓溶解劑及抗凝血治療，左小腿腫脹症狀明顯改善。

新竹台大分院急診室醫師陳憲青表示，深部靜脈栓塞（Deep Vein Thrombosis）指的是血凝塊（即血栓）在深層靜脈形成，阻礙血液回流，造成靜脈血管發炎或患肢肢體腫脹疼痛，大多發生在下肢的脛骨靜脈、膕靜脈、股靜脈與髂靜脈。

在開始形成深部靜脈栓塞時往往沒有直接症狀，常見的不適包括患側下肢水腫，出現腫脹、疼痛及溫度上升等現象；另外，小腿肚的腓腸肌在足背屈曲時會疼痛，則稱霍曼氏徵象（Homan's sign）。

陳憲青說，造成深部靜脈栓塞的可能致病原因及危險因素包括血液回流受阻（血液鬱積），如長期久坐或臥床、鬱血性心臟疾病患者、肝硬化、靜脈曲張、腹部壓力過大（懷孕或腹水）、靜脈瓣功能不良等患者。

或是血液中抗凝血因子減少，如服用避孕藥、生產、瀰漫性血管內凝血等。又或者是血管內層損傷，如靜脈注射、創傷、惡性腫瘤、過於肥胖

目前臨床對於深部靜脈栓塞治療方式首要選擇是使用血栓溶解劑，但可能會有出血風險，須經醫師審慎評估。另一種治療方式是運用抗凝血劑控制血凝塊繼續形成或變大，待病患症狀改善、穩定後，再改以口服抗凝血劑持續服用約六個月以上控制病情。藥物之外也可採外科治療取出血栓及危險因素，預防血栓脫落、進入心臟而引起致命肺栓塞。

陳憲青表示，劉女可能原因及危險因素包含長期久坐不動及服用避孕藥。經使用血栓溶解劑及抗凝血治療，左小腿腫脹症狀明顯的改善。醫師提醒，常久坐不動、搭乘長程交通工具或因工作需要長時間坐著的人，每隔一段時間要多起來走動與伸展背部和腿部肌肉，以保持血液循環的暢通，此外，也要多攝取水分，穿著寬鬆、舒適的服裝，這都是避免發生深部靜脈栓塞的方法。

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