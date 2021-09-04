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消夜戒不掉 9歲女童肚凸嚇壞爸媽 減下這2類消肚又長高

記者趙容萱／台中報導
9歲任小妹睡前有吃消夜習慣，不到半年，體重過重、肚子凸。記者趙容萱／翻攝
9歲任小妹睡前有吃消夜習慣，不到半年，體重過重、肚子凸。記者趙容萱／翻攝

9歲國小二年級任小妹睡前有喝牛奶配麵包、吃消夜習慣，不到半年，吃到腰圍明顯增加、肚子鼓鼓的，身高128公分，體重31公斤，常過敏、動不動就感冒，就醫經過飲食衛教及專業介入，減少澱粉、糖分攝取，成功戒消夜，一年下來，長高3公分，瘦了1公斤，肚子變平坦，精神、體力變好，學習更專注。

台灣衛生福利部台中醫院小兒科主任陳敏恭說，很多父母以為孩子在發育，多吃點也沒關係，甚至讓孩子吃消夜，兒童吃消夜3大壞處，容易肥胖、胃食道逆流、隔天早餐胃口不佳，影響白天學習力及課業表現，提醒學童戒掉消夜習慣，睡前2、3小時不應再進食。

陳敏恭指出，兒童吃消夜會使體內過多的卡路里轉換成脂肪堆積，容易體重過重或肥胖，易罹患糖尿病、高血壓、誘發氣喘，而且吃了就平躺睡覺也容易胃食道逆流，另外吃消夜，影響隔天早餐胃口，吃不多甚至不吃，會影響白天學習的精神與專注力。

陳敏恭指出，孩子還是可以吃零食，但台灣的零食普遍高糖又高熱量高，爸媽需要慎選食品。一般零食的營養標示包含熱量、糖分、鹽分、脂肪等，其中熱量及糖分是影響兒童肥胖的主要因素。他參考國外的研究結果，建議爸媽挑選零食的標準可依每100公克熱量450至500大卡，且含糖量不超過25公克為參考依據。

肥胖 台灣 高血壓

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