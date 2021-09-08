秋天養肺 呼吸吐納、白色食材防秋燥

水梨、白木耳等是秋季養肺的食物。（本報資料照片）

立秋過後，又到了「秋季養生」時節！值此季節交替之際，氣溫變化大，是最易傷風感冒的「多事之秋」，免疫力 下降，燥氣易傷肺，今年又有新冠病毒威脅，因此不妨順應節氣變化，防秋燥、潤肺補氣，飲食生活作息適時調理，安心好過秋。

自然界四季氣候的變化，對人體健康有很大的影響。自古以來，中醫提倡「天人合一、順應四時」的養生方法。中醫師吳明珠認為，秋季為陰氣漸盛的季節，燥氣當令，燥氣最易傷肺，使肺部功能受到影響，容易出現乾咳少痰、咽喉乾痛、鼻腔乾燥、口乾舌燥、皮膚粗糙、身體發癢、便祕 等症狀，屬於「肺燥」現象，尤其老年人感覺更甚。

萬芳醫院傳統醫學科主任黃中瑀表示，處暑後，天氣會比較燥熱，即進入秋天的「秋燥」，「秋天屬金」，五行相對應的內臟是「肺」，如果肺臟功能受影響，容易引發呼吸道疾病問題，以「臟象學說」來看，「肺志為悲」，肺也與情緒的憂傷、悲傷有關，所以秋天容易焦慮、躁鬱，人的情緒起伏相當大。

秋天養生，最重要的是早睡早起。黃中瑀建議，晚上十一時前就寢，清晨起個大早運動去。最好在天亮後半小時約六點，氧氣最好時，出門練習呼吸吐納運動，幫助內臟換氣，提升免疫力。

中秋之後，天氣會明顯變冷、更乾燥，黃中瑀強調，「呼吸系統」最敏感，免疫力較差時，容易遭細菌、病毒的侵襲，上呼吸道疾病、過敏 性疾病容易發作，早上易咳嗽、過敏性咳嗽不斷，不易好轉，容易感冒、鼻過敏、氣喘、慢性肺部疾病復發或惡化，今年還要對抗新冠病毒的感染。民眾必須提升免疫力，做好秋季養生，病毒就不易侵犯。

入秋之後，飲食要防秋燥、養肺，以淡補為主。吳明珠建議，可適當食用一些具有健脾、清熱、利濕的食物或藥食同源的食材，尤其白色食材可補肺，宜吃白蘿蔔、百合、白木耳、蓮藕、山藥、荸薺、梨、秋葵、蜂蜜、粥、豆漿、黑芝麻等潤肺生津、養陰清燥的食物。特別是水梨，有生津止渴、止咳化痰、清熱降火、潤肺去燥等功能，適合肺熱咳嗽、咽乾喉痛、大便乾結的人食用。