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民主黨提案：紅藍卡參加年齡 自65降至60歲

記者顏伶如／綜合報導
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報檔案照)
國會眾院逾百名民主黨議員提案，要將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)的參加年齡降至60歲。(本報檔案照)

來自不同派系的百餘名民主黨眾議員3日聯合提案，要求將聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)參加資格從65歲降至60歲。

民主黨希望透過目前正在審議中的規模數兆員預算法案，落實擴大聯邦醫療保險福利範圍的目標，讓拜登總統競選期間喊出的國內議題政見得以兌現。民主黨眾議員希望3日的提案能納入最終版本的預算協調法案。

「眾院進步連線」(Congressional Progressive Caucus)主席、華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉‧賈亞帕(Pramila Jayapal)提出的這項法案，至少已獲125名眾議員連署。提案起草者還包括兩位賓州聯邦眾議員蘭普(Conor Lamb)及懷德(Susan Wild)、兩位密西根州聯邦眾議員史蒂文斯(Haley Stevens)及丁格爾(Debbie Dingell)、科羅拉多州聯邦眾議員內古斯(Joe Neguse)。

美國有線電視新聞網(CNN)報導分析，來自全美選情競爭最激烈選區的十名民主黨眾議員，也在連署之列。

降低紅藍卡計畫參加年齡的提議，在眾院民主黨團向來頗受歡迎，今年稍早就有高達70%的支持度。拜登也曾說過希望降低參加紅藍卡的年齡資格。根據眾院民主黨團評估，聯邦醫療保險參加資格若從65歲降至60歲，將可讓至少2300萬人被納入紅藍卡服務範圍。

報導指出，民主黨方面也希望透過預算協調程序，避開共和黨在投票過程中發動杯葛，讓聯邦醫療保險成立以來首度增加聽力、牙齒等保健項目。

賈亞帕發表聲明說：「從政策角度來看，擴大並改善受到普遍歡迎的聯邦醫療保險計畫，不但是正確的事，同時也是絕大多數不分黨派美國民眾所支持的目標。」

身為民主黨溫和派的蘭普也在聲明中表示，降低紅藍卡資格至60歲「將造福數以百萬計的美國人」。

不過，民主黨西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)2日卻對民主黨籌畫數月之久的預算協調程序潑冷水，呼籲黨內同僚停止透過預算協調程序完成立法的策略操作，讓民主黨內為之譁然。

聯邦醫療保險 民主黨 眾議員

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