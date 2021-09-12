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養生／飯前吃水果 有助減肥

范榮達
吃水果學問大，飯前、飯後效果大不同。（中新社）
吃水果學問大，飯前、飯後效果大不同。（中新社）

夏天是水果盛產期，一般認為多吃水果有益健康。但水果應該飯前吃還是飯後吃？台灣衛生福利部苗栗醫院營養師李孟穎表示，答案因人而異。不過，如果水果吃法不對，反而會帶來腸胃不適等後果。

水果含有維生素、纖維素及礦物質等豐富營養，飯前或飯後吃，帶來的效益有所不同。李孟穎表示，飯前吃水果可以增加飽足感，進而減少正餐的攝取，對於正在減重的人，有助於體重的控制；飯後吃水果則有利於營養素的吸收，並且促進消化、幫助腸道順暢。

不過，有些水果飯前空腹吃，可能會有腸胃絞痛、脹氣等腸道不適症狀，尤其是有胃潰瘍、胃食道逆流的民眾，空腹吃了富含水果酵素的水果，如木瓜、鳳梨、奇異果等，反而會造成腸胃黏膜的刺激，建議飯後吃，有助於消化、腸道蠕動。

柿子、番茄等水果富含單寧酸，會和胃酸形成不溶解的塊狀物質，易引起胃痛、胃脹、消化不良等不適。又如檸檬、柳丁、橘子、山楂、草莓、蔓越莓等含果酸、有機酸的酸性水果，以及荔枝、甘蔗、釋迦等糖分高的水果，都會刺激胃酸分泌造成胃食道逆流、加重胃潰瘍的不舒服。

李孟穎提醒，水果每天攝取為二到三份，一次攝取量為一個拳頭的大小，切忌一次吃完全天的水果量，應該平均分散在三餐攝取，以減少餐間攝取零食的機會。至於糖尿病病友，吃水果最好是兩餐之間攝取，不要飯後馬上吃，以免造成血糖飆升。

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