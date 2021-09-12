養生／滿臉痘痘 6招恢復美肌

25歲的李小姐經常熬夜加班，三餐不固定又飲食不正常，加上近期長時間戴口罩，臉上長滿痘痘。（圖：台北醫院提供）

25歲的李小姐經常熬夜加班，一忙起來三餐不固定，還常以零食及泡麵取代正餐，加上近期長時間戴口罩，臉上長滿痘痘，下巴又持續冒新膿皰，被朋友戲稱為「痘」花妹。她日前到台灣 衛生福利部台北醫院中醫科求助，中醫師賴博政建議盡量保持六種良好生活習慣，維持健康的肌膚狀況。

賴博政說，長在臉上以及胸口的痘痘稱為痤瘡，好發於面部T字部位、雙頰、下巴、胸口，尤其夏季、悶熱潮濕的環境最容易產生。通常是因為油脂腺分泌較旺盛，流汗後容易堵塞住毛孔，流汗後如果長期未清潔乾淨，更容易因皮脂腺分泌異常而出現類似症狀。

不良的生活習慣也容易生出痤瘡，如吃太多油炸辛辣食物，以及熬夜、睡眠不足、吸菸、肥胖 、緊張、壓力大等。

賴博政表示，痤瘡病人有五成是滿臉「痘」花的青少年，其中男性比女性多，中醫會依照不同病因治療，但治本方式仍是調整作息、飲食及衛生習慣，「要有光滑雞蛋肌，要先保持乾淨肌」。賴博政建議養成六種良好生活習慣，避免長痘：

1、注意清潔

留意卡油出油部位的清潔，選擇適合自己膚質的洗面乳，針對容易出油的部位加強洗滌，也要注意容易堆積灰塵的胸口及易出汗卡油的背部。

2、選對保養品

使用合適保養品，若過度使用含油脂豐富的保養品，再加上天氣濕熱、清潔不乾淨，容易增加毛孔堵塞引發痘痘的機率。

3、避免便祕

保持天天排便，因長期便祕會讓腸胃積熱產生痤瘡，多吃葉菜類及蔬果，可協助正常解便。

4、作息規律

充足睡眠，生活作息規律，勿熬夜或晚睡。

5、飲食清淡

忌辛辣、油炸、油膩的食物。

6、別亂擠

如果發現臉上或身上長痤瘡，在手部不乾淨的情況下不要碰觸，也不能直接擠壓，減少感染及發炎擴大的機會，部位保持清潔。