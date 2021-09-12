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養生／2運動 搶救巨乳外擴

／趙容萱
大胸部女生長期穿運動內衣，容易胸部提早下垂。（取材自Chantelle）
大胸部女生長期穿運動內衣，容易胸部提早下垂。（取材自Chantelle）

40歲王姓運動辣姊擁有Ｄ罩杯，為運動方便，沒有鋼圈束縛感的運動型內衣一穿就是十年，胸部提早下垂、外擴「走山」，為搶救身材求助中醫。中醫師蔡惠君說，女患者除接受中醫調理外，改穿合適的內衣，飲食不吃冰冷、不熬夜，加上兩招雙手合十互推、上舉外翻的美胸運動，重新找回好身材。

台北市蓮樺中醫診所中醫師蔡惠君說，乳房大部分是柔軟的脂肪組織，可以靠著鋼圈胸罩的塑型、布料的支撐來穩

定胸部、維持體態，少了這層支持，即使是沒有生產哺乳過的婦女，久了就會外擴走山。

蔡惠君指出，王姓女子每天固定運動，背心款內衣及運動胸罩一穿就是十年，40歲發現胸部提早下垂、外擴；另一

名魏姓已婚婦女擁有E罩杯，因為丈夫喜歡性感可愛型的胸罩，長年穿戴半罩式、有水餃墊胸罩，一穿就是八年，同樣發生胸部下垂、外擴向她求助。

蔡惠君提醒愛美女性選擇適合自己內衣，平日上班最好穿戴有鋼圈、側收強、寬底圍、寬肩帶的「全罩式」胸罩。她指出，中醫調理婦科、脾胃，補益腎氣，並施以針灸，提升胸部；兩招美胸運動，第一招為雙手在胸前合十互推，感覺胸大肌往內擠，第二招為二手手指交叉，然後踮腳尖上舉外翻，這二個動作每次維持20到30秒，可做三到四組。

中醫師蔡惠君示範，雙手上舉外翻的美胸運動。（記者趙容萱／攝影）
中醫師蔡惠君示範，雙手上舉外翻的美胸運動。（記者趙容萱／攝影）
中醫師蔡惠君示範，雙手合十互推的美胸運動。（記者趙容萱／攝影）
中醫師蔡惠君示範，雙手合十互推的美胸運動。（記者趙容萱／攝影）

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