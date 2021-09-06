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老菸槍別再吸了 染疫變重症風險高2倍

諮詢／ 董氏基金會菸害防制中心、採訪整理／ 大家健康雜誌編輯部
使用菸品或電子煙時，手指及可能已受污染的菸品都會接觸到嘴唇，提高了病毒由手向口傳播的可能性。(Getty Images)
使用菸品或電子煙時，手指及可能已受污染的菸品都會接觸到嘴唇，提高了病毒由手向口傳播的可能性。(Getty Images)

自台灣宣布新冠肺炎三級警戒後，董氏基金會接到更多民眾申訴，在篩檢站周邊脫口罩吸菸的民眾增多，對民眾健康造成威脅。疫情嚴峻，在外脫下口罩就會增加新冠病毒感染風險，更何況是脫口罩吸菸。醫師指出吸菸導致吸菸者需氧量增加，或降低了身體正常利用氧氣的能力，使得罹患呼吸道感染的吸菸患者出現雙側病毒性肺炎風險較高。醫師呼籲，戒菸可減少染疫風險。

吸菸是新冠肺炎重症危險因子 戒菸是防疫重要一步

自台灣宣布新冠肺炎三級警戒延長後，董氏基金會接到更多的民眾申訴，指出在篩檢站周邊、餐廳外帶等候區、補充生鮮的超市外，甚至在公園裡多有脫口罩吸菸的民眾；這些脫罩吸菸的情形，對不得已出門購買外食及民生用品的民眾造成威脅。

台大醫院家醫部郭斐然醫師指出，目前疫情嚴峻，在外脫下口罩就會增加病毒感染風險，更何況是脫口罩吸菸！使用菸品或電子煙時，手指及可能已受污染的菸品都會接觸到嘴唇，提高了病毒由手向口傳播的可能性，而且吸菸者有群聚的現象，更促進病毒在公共場所及社會環境中的傳播。

世界衛生組織指出：「吸菸就是新冠肺炎重症的危險因子」且「戒菸是防疫的重要一步」！郭斐然醫師強調，國際研究亦證實：相較於非吸菸者，吸菸者罹患新冠肺炎，引發重症風險提高2倍、住院治療兩週後持續惡化風險增加14倍。

氣溶膠包括煙霧 能傳播新冠肺炎病毒

台中榮總戒菸治療管理中心主任傅彬貴醫師表示，美國疾病管制中心（CDC）最新研究證實，新冠肺炎病毒除了飛沫和接觸傳染，也能透過附著在「氣溶膠（Aerosol）*註」上進行傳播，擴散距離能達到至少1.8公尺以上，而「生活中典型的氣溶膠包括傳統紙菸、電子煙與加熱菸的煙霧」。

傅彬貴醫師說，吸菸導致吸菸者需氧量增加，或降低了身體正常利用氧氣的能力，使得罹患呼吸道感染的吸菸患者出現雙側病毒性肺炎風險較高。傅彬貴呼籲，在此非常時期，戒菸可以減少染疫風險！

台北榮總家醫部賴志冠醫師指出，除了吸菸的人要注意外，使用新型菸品者更要提高警覺。部分變種病毒感染者可能為輕症，但若同時使用新型菸品將加速病毒隨氣溶膠擴散，一旦誤信新型菸品沒有二手菸而在室內使用，則家人、同事將難以倖免染疫，即便在室外使用亦將感染周遭人群。

董氏基金會常務董事執行長姚思遠表示，面對疫情艱困的關鍵時刻，需要大家共體時艱，尤其是雙北地區的篩檢站每日都有排隊的人潮，脫罩吸菸確實會影響他人，輕則只是二手菸、三手菸的散布，一旦無意中將病毒散布出去，後果不堪設想。姚思遠教授強調，依目前《傳染病防治法》規定，外出一定得全程戴口罩，違規者可處台幣3000至15000元，保護自己也保護他人，千萬不可輕忽。

賴志冠醫師分享，想戒菸、遠離新冠肺炎威脅的朋友，宅在家可以這樣做：

(1) 善用「戒菸四招」對抗菸癮來襲：深呼吸15次、喝1杯開水、用力伸懶腰、刷牙或洗臉！

(2)撥打免費戒菸專線0800-636363。

(3)上全年無休的「華文戒菸網」，瀏覽戒菸相關資料。

*註：氣溶膠(Aerosol)又稱氣態膠體、煙霧質，是空氣中的固體或液體顆粒，比飛沫細小，能在密閉空間中飄浮數小時；生活中典型的氣溶膠包括傳統紙菸、加熱菸、電子煙的煙霧。

(本文授權轉載自《大家健康》雜誌https://healthforall.com.tw/?action=article_in&id=5295，更多精彩內文，請見【大家健康雜誌】網站https://healthforall.com.tw)

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