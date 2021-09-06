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長時間看螢幕 當心用眼過度黃斑部病變

健康醫療網
醫師表示，當眼睛一直注視屏幕的時候，眼睛就會用力而產生一些黃斑部上的出血、水腫。 (Getty Images)
醫師表示，當眼睛一直注視屏幕的時候，眼睛就會用力而產生一些黃斑部上的出血、水腫。 (Getty Images)

長時觀看電視或屏幕，眼睛很容易疲勞乾澀，有些嚴重甚至會導致黃斑部病變。台灣大林慈濟醫院中醫部主任葉家舟表示，當眼睛一直注視屏幕的時候，眼睛就會用力，用力的時候就會有擠壓的感覺，而產生一些黃斑部上的出血、水腫，久了以後會有一些沈澱的物質產生，使視力逐漸變得模糊、不清楚。

按摩穴位可舒緩

眼睛的黃斑部，是人類視網膜中央的感光區，一直接受強光，眼睛壓力過大，拉扯眼球造成視線扭曲模糊。葉家舟主任建議，平時可按摩眼睛周圍的穴道來舒緩；太陽穴可以放鬆眼睛裡面的肌肉，可以用順時鐘旋轉，按下去痠痠的就可以；再下來是眼睛的內側，睛明穴，可以幫助淚水排得很好；還有眉毛周圍、眼睛下方的穴道，如記不起經絡，眼眶四周骨頭上有凹縫的地方，都可以輕輕按壓。

嚴重的黃斑部病變，除了視力模糊，還有線條彎曲的傾向，若未早發現、早治療，恐有失明的風險。葉家舟主任提醒，螢幕光線不要開太亮，看電視的空間不要太暗，長時間用眼要經常眨眼、保持濕潤，才不會產生模糊而更用力看螢幕的惡性循環，適度休息，並補充深綠色蔬菜、葉黃素、胡蘿蔔素，像枸杞、藍莓、胡蘿蔔、南瓜、十字花科蔬菜等。

此外，最好在廣告時間，可以起身讓眼睛休息一下，如有更長時間的休息，可以看遠方的小點，然後凝視那個小點，讓眼睛能適度放鬆，讓黃斑部四周組織的壓力能減緩，才能維持好視力。(本文由「健康醫療網」提供，http://healthnews.com.tw/)

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