老花眼看近變清晰 小心白內障作怪

醫師建議，在經濟考量許可下，散光75度以上的病患，可以考慮具散光功能的單焦點或多焦點人工水晶體，術後清晰度與視力品質較穩定，也能省去還得多備一副矯正散光眼鏡的麻煩。 (Getty Images)

居家防疫期間，不論線上辦公、上課或追劇等，使用3C產品情況均大幅增加，嚴重影響視力健康。其中，白內障雖然主要以年紀造成的退化最為常見，但像是外傷、長期使用類固醇藥物或糖尿病 等代謝疾病也都是導致白內障的危險因子，倘若眼睛開始感覺灰濛濛看不清楚，必須警覺是否是白內障來報到？

白內障起因於水晶體混濁而導致視力受損，大致可分成核心型白內障、皮質型白內障及後囊下白內障共三大類。台灣 中壢雙眼明眼科診所院長黃雯莉醫師表示，核心型白內障發生於水晶體中央部位，常見患者感覺近視度數增加快速，需要不斷換新眼鏡；若先發生在旁側的皮質部位，初期視力問題較不明顯，但隨著病情惡化蔓延至中央部位，就會開始產生視線模糊問題。也有些年長者原本有老花眼，突然感覺近距離看得變清楚了而開心，小心這也可能是白內障作怪。

通常糖尿病患易引發視網膜病變、白內障和青光眼等眼疾併發症，若血糖 控制不佳，視力健康容易提早受到波及，此外，罹患自體免疫疾病長期服用類固醇藥物或虹彩炎患者使用含類固醇眼藥水，皆可能致使白內障提早產生。眼科醫學診斷白內障的方式，可經由特殊儀器裂隙燈來觀察結膜、角膜、水晶體、瞳孔、玻璃體的情況，精確檢查出白內障覆蓋範圍及水晶體混濁的嚴重程度。

白內障不可逆且無特效藥

一旦罹患白內障其進程是不可逆的，目前並無特效藥可治。黃雯莉醫師說明，初期白內障會先採用眼藥水治療，但隨著病程逐漸進展到中度以上，對於患者視力清晰度已造成困擾，不論白天或是晚上有開車習慣而影響行車安全時，就會建議病患應盡快接受白內障手術。一般白內障手術主要以超音波乳化術震碎晶核，再吸出晶體碎片，接著植入人工水晶體。

而在執行超音波乳化之前，須將水晶體的前囊撕開，一般皆由醫師以手持特殊器械完成，但是只能是接近圓形的狀況。隨著醫療科技進步，使用新型白內障飛秒雷射，進行撕前囊步驟時，能快速、精準且置中切割出理想圓形的形狀，可說是輔助超音波乳化術前置操作的一項利器，最大好處是當執行超音波乳化術震碎原有水晶體之時，可以避免釋放過多熱能及需要大量水降溫的過程，吸除更快並縮短手術時間，減少對角膜內皮細胞的傷害，降低術後角膜水腫機率。對於比較熟或硬的白內障，或是晶體懸韌帶部分鬆脫或斷裂，也可藉由飛秒雷射快速切割，降低執行此類手術的風險。

黃雯莉醫師強調，有些患者瞳孔散大不夠，或前房過於狹窄、有角膜白斑等，不一定可以接受飛秒白內障雷射術，所以術前則須經醫師詳細評估，以確定適用哪一類型的手術方式。

飛秒雷射 植體精準不偏移

當需要植入多焦點、延焦段或散光等高階的人工水晶體，使用飛秒雷射，也有助於醫師更有把握將人工水晶體置於最佳位置、不偏移，並能充分發揮高階水晶體的效能，此外，雖然有些患者有小於150度的角膜散光時，也可用飛秒雷射來矯正中低度散光。但黃雯莉醫師建議，在經濟考量許可下，散光75度以上的病患，可以考慮具散光功能的單焦點或多焦點人工水晶體，術後清晰度與視力品質較穩定，也能省去還得多備一副矯正散光眼鏡的麻煩。

術後一個月內避免眼睛進水、劇烈運動，主婦切菜、做菜時可戴護目鏡，以防食材或油煙刺激用手揉眼，影響傷口癒合。黃雯莉醫師提醒，一般人出外應戴太陽眼鏡避免紫外線直接照射眼睛，糖尿病患應穩定控制血糖，平時適量補充維他命C、E，盡可能延緩白內障提前到來。她也呼籲，若以傳統觀念要等到白內障熟了才去開刀，不但影響視力，增加手術的困難度、手術風險也愈高。所以應該平時定期進行眼睛健康檢查，不要等到視力下降開始影響生活品質之時才就醫，當醫師經檢查建議白內障手術時，也要盡早接受治療恢復視力，以回歸正常的生活。

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