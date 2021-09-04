5營養素助好眠 能抗新冠病毒

良好的睡眠習慣，有助於降低罹新冠肺炎的機率，幫助睡眠則要隨時補充五大營養素。(Getty Images)

面對來勢洶洶的新冠肺炎 病毒，無論是原始病毒株，或是後續演變的四大變異株，Alpha、Beta、Delta、Gamma，都嚴重威脅人類的健康。特別是罹患慢性病或是免疫力 不足年長者，最容易受到威脅。如何提升免疫力，成了疫情期間更為熱烈討論的話題。

台灣聯安預防醫學機構聯青診所營養師莊譓馨提出相關研究，指出良好的睡眠習慣，有助於降低罹病機率，幫助睡眠則有五大營養素可隨時補充。

英國醫學期刊先前刊登，美國約翰霍普金斯大學去年進行一項睡眠研究，發現夜間睡眠每多一小時，有助於降低12%罹患新冠肺炎病發風險。參與研究的學者分別針對「夜間睡眠時間」、「白天午睡時間」、「睡眠障礙」、「疲倦程度」與「暴露於新冠病毒環境」，共5大層面進行研究，結果發現「夜間睡眠」每增加一小時，感染新冠肺炎的機率就降低12%；而那些有睡眠問題，或容易感到疲憊的醫護人員，感染風險則大幅提高。

莊譓馨指出，若要幫助睡眠，民眾可以補充五大營養素，包含色胺酸、維生素B群、抗氧化物、GABA（γ-胺基丁酸）、鈣、鎂。色胺酸，是合成褪黑激素的原料，而褪黑激素是由大腦內松果體生成的一種荷爾蒙，可用來幫助睡眠。牛奶、雞肉、魚、蛋、花生、豆類、起司、綠葉蔬菜 都含有豐富的色胺酸。

維生素B3則可以幫助保留住體內的色胺酸，維生素B6及葉酸能夠協助合成褪黑激素的前驅物質（血清素）；維生素B12有助褪黑激素的分泌。擁有豐富維生素B群的食物包含肉類、乳品、內臟、全穀、豆類、綠葉蔬菜、菇類等。

抗氧化物為食物中天然存在的一種營養元素，可以是維生素、礦物質或植化素，能保護身體細胞免受到自由基的傷害。當身體處於發炎狀態時，可能進而造成睡眠障礙，而抗氧化物能夠降低發炎反應，如維生素A、C、E、類胡蘿蔔素，有助提升睡眠品質。而各式蔬菜、水果、堅果，也都含有豐富的抗氧化物。

GABA是一種具神經傳導功能的胺基酸，能夠抑制神經系統過度興奮，有安神鎮定的功能。其食物來源有發芽米、糙米、番茄、芽菜，以及泡菜、紅麴、味噌、納豆等發酵食品。

鈣及鎂則是可以放鬆神經的礦物質，可以協助調節掌管睡眠的褪黑激素，增強其分泌，也是GABA的活化劑，進而防止神經系統過度興奮、放鬆情緒，因而改善睡眠。

而鈣可強化神經系統的傳導感應，也具有穩定情緒、緩和緊張焦慮、鬆弛肌肉，及改善失眠的作用，兩者適合一起攝取。相關的食物有綠葉蔬菜、芝麻、杏仁、豆類、全穀、海鮮、香蕉等。

莊譓馨說，良好的睡眠可以提升免疫力，所以攝取足夠的營養素，好好睡覺，讓大腦、身體、心靈充份休息，回復原來的活力，絕對是重要的防疫策略。