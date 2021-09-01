我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

山上不必防曬？下山才知手臂紅又燙

黃寅
一名婦人日前趁著疫情微解封挑戰合歡山東峰，原以為山上很涼快，因此未特別注意防曬，下山回家後才發現手臂發紅。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）
一名婦人日前趁著疫情微解封挑戰合歡山東峰，原以為山上很涼快，因此未特別注意防曬，下山回家後才發現手臂發紅。（圖：亞洲大學附屬醫院提供）

台灣一名婦人日前趁著疫情微解封挑戰合歡山東峰，原以為山上很涼快，因此未特別注意防曬，下山回家後才發現手臂發紅、全身發燙，就醫後症狀才獲得緩解。醫師提醒，外出必須做好防曬，不僅可以預防曬傷，也能降低罹患皮膚癌風險。

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹指出，夏季一到，門診就會陸續出現曬傷症狀患者，一問之下，發現多數人都以為「山上很涼啊」、「太陽沒有很大」，或者「只是走路一下而已，應該沒關係吧？」其實，若沒有做好防曬工作，恐怕已暴露在嚴重紫外線曬傷範圍。

她說，曬傷指的是皮膚發炎反應，輕則發紅發癢、腫脹疼痛，嚴重的話，會形成水泡，引起發燒、畏寒，休克等全身性不適，甚至會變異成皮膚癌，造成永久性傷害。

尤其高山地區因空氣稀薄，過濾紫外線的效果較差，根據研究，海拔每上升300公尺，紫外線的強度平均會增加4%，如以海拔3千公尺高山為例，紫外線的強度會比在平地高40%，一旦沒有做好防曬，短短幾分鐘可能就會曬傷。

方心禹建議，若有登高計畫，務必事先準備好帽子、陽傘及長袖長褲輕薄衣物，同時依據每人膚質敏感度需求，選對防曬乳液產品；上述準備可以大幅降低曬傷風險。萬一不幸曬傷，可先使用具鎮定及保濕效果保養品、毛巾冰敷及補充水分應急，切忌戳破水泡，或誤用牙膏、美白乳液塗抹，以免二度刺激皮膚，造成患部惡化或病變。

台灣 疫情 工作

上一則

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

下一則

9旬老翁肋骨斷 肋骨骨板固定術助復原

延伸閱讀

不怕忘了帶…他把「疫苗證」紋在手臂上

不怕忘了帶…他把「疫苗證」紋在手臂上
解封後的第一次舞會

解封後的第一次舞會
誤以為山上很涼快而不防曬 婦人下山才知被曬傷

誤以為山上很涼快而不防曬 婦人下山才知被曬傷
歐盟數位健康通行證登場 義大利少年紋在手臂上

歐盟數位健康通行證登場 義大利少年紋在手臂上

熱門新聞

42歲許先生有健身習慣，近1年來與伴侶親密行為時，特別使不上力，腰部容易酸疼，經醫師檢查發現，左邊輸尿管已被2公分大的結石塞住，腎臟呈現中度水腫。（圖：書田診所提供）

健身男床戰使不上力 就醫驚覺「這部位」被塞住

2021-08-27 01:52
日本內科醫師警告，小麥吃太多恐造成身體健康負擔。（本報資料照片）

你中幾個？17項身體警訊 醫師：超過3項恐是小麥吃太多

2021-08-22 00:58
圖片來源 ／健康醫療網

香港腳泡熱水、擦凡士林能緩解？皮膚科醫師破解迷思

2021-08-26 01:22
（圖：健康醫療網提供）

型男大叔滴滴答答尿不乾淨 原來是「這個」男性常見病惹禍

2021-08-29 01:01
79歲呂先生罹患肺癌第四期，在新光醫院血液腫瘤科主任賴泓誌門診追蹤2年，目前病況穩定。圖／新光醫院提供

癌症患者能否打疫苗？血液腫瘤科專家這樣說

2021-08-26 06:42
醫師提醒糖尿病患者，要定時服藥控制，不要亂吃保健食品，以免病情惡化。（本報資料照片）

停藥只吃保健品治糖尿病 75歲翁尿失禁昏迷

2021-08-30 02:00

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕

王永慶528億台幣遺產爭奪戰 王文洋纏鬥三娘13年終落幕
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作
趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片

趙薇玩完了？央視突然釋出「容嬤嬤」酷刑影片