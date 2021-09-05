這十大偽健康食物 營養師大喊「不及格」

果汁本身就是一種濃縮型式的糖，而且少了對控制血糖和維持飽腹感非常重要的纖維。(Getty Images)

超市貨架上許多號稱「健康」的食品，實際上是營養師眼中「不及格」的食物。

它們以誤導性的「健康光環」，偷渡到你的購物清單。究竟哪些食品讓營養師大喊NG？

低脂花生醬

許多強調「低脂」的食品都暗藏陷阱，為了想攝取少一點脂肪而購買低脂產品，事實上，它的卡路里與普通花生醬大致相同，且添加大量糖分以彌補減少的脂肪。

俄亥俄州 立大學韋克斯納醫學中心的Lauren Blake博士建議購買成分中不額外添加油、蔗糖或反式脂肪的天然花生醬。 號稱「低脂」的花生醬，事實上，它的卡路里與普通花生醬大致相同。(Getty Images)

燕麥奶

燕麥奶是一種從全燕麥粒中提取的植物奶，數年前問世後就一直圍繞著健康光環。但營養網站Appetite for Health的聯合創始人Julie Upton指出，喝燕麥奶和吃燕麥是兩回事。燕麥奶的卡路里和脂肪含量，往往高於普通牛奶 ，蛋白質含量則低於牛奶。

純果汁

即使標籤上寫著100%果汁或不加糖，但果汁本身就是一種濃縮型式的糖，一杯8盎司（約236ml）的柳橙汁含22克糖，而一顆新鮮柳橙大約只有13克。更重要的是，果汁裡少了對控制血糖和維持飽腹感非常重要的纖維。

果乾

很多果乾大打健康食品的招牌，當然，水果本身是健康的，但乾燥以後的水果體積大大濃縮，很容易攝取過量。且為了增加嗜口性或保存，有些果乾可能額外添加糖或其他成分。

調味速食燕麥片

天然無添加的燕麥片絕對是營養師大推的好食物，至於那些添加大量糖和鈉，甚至是用香料討好消費者味蕾的調味速食燕麥片，不該列入你的健康食物清單。選購前看標示，成分表上將燕麥列在第一項的產品，且每份含糖量低於6克，鈉低於140毫克。

蛋白棒

就像許多加工食品一樣，被拿來當作能量補給的蛋白棒，通常含有各種形式的糖（甜菜糖漿、糙米糖漿、甘蔗糖漿）、多餘的脂肪（棕櫚仁油、葵花籽油）及人工色素和香料。此外，蛋白棒有時含產氣化合物，如三氯蔗糖（代糖）和菊苣根（纖維添加劑）。想在鍛鍊前補充能量，建議尋找成分單純的食品，而不是一堆你無法識別的成分。

無糖汽水

愛喝汽水又怕胖，很多人選擇無糖汽水讓自己喝得安心。實際上零卡路里不代表對身體的影響為零。細看無糖汽水成分，你會發現「代糖」的存在（包括阿斯巴甜、蔗糖素等），代糖雖然有低熱量的特性，卻不會幫助減肥。一些研究發現，無糖汽水可能導致暴飲暴食、體重增加，並增加罹患骨質疏鬆症和第二型糖尿病的風險。

全麥製品

全穀物對人體有很大好處，但這正好被業者拿來利用宣傳，凡冠上「全麥」的產品，就被當成健康食品。如果產品包含某類全穀物，包裝就必須明確說明，如果只寫著「用全穀物製成（Made with whole grain）」，那就有很多模糊的空間，可能意味它不是100%全穀物，甚至含量非常少。

調味優格

很多人會吃優格或喝優酪乳補充腸道益菌，並同時獲取鈣、蛋白質和維生素D。但千萬別選擇經調味的品項，因為調味酸奶含大量糖分和香料，跟甜點沒兩樣。營養與飲食學會發言人Foroutan說，添加人工糖的優格還會導致腹脹。建議購買原味無添加的產品，自己加入新鮮水果。

康普茶

雖然自然發酵食物有益腸道健康，但近年流行的康普茶主要是發酵酵母。營養與飲食學院發言人Robin Foroutan說，很多人的消化道中，其實處於酵母菌過度生長的狀態，定期飲用康普茶就像把燃料倒在火上，會使菌叢不平衡的情況變得更糟，不如選擇自然發酵食物如優格、泡菜等。（資料來源／美國 《預防》雜誌）