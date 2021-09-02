長者牙口不好 4招顧營養、保健康

只要掌握四個料理技巧，可以讓牙口不好的長輩也能輕鬆下嚥。 (Getty Images)

牙口不好的長者，因為吞不下、食物太硬、咬不動等原因，會偏重主食的攝取，放棄吃重要的肉類與蔬菜 ，因此，高達6成的長者，有肌肉減少、無力、腸胃蠕動變慢、便祕、營養失調的問題。

只要掌握四個料理技巧，可以讓牙口不好的長者也能輕鬆下嚥。

蛋白質類：肉槌敲打、酵素嫩化肉質

肉類的筋加熱會變硬，處理前可用肉槌先敲打、去除筋膜，視長者牙口狀況，製成薄片、小塊或絞肉；烹煮前，可將新鮮鳳梨或奇異 果打成汁醃製，大幅嫩化肉類質地。

燉煮方法則可選擇長時間的料理方式，像是煮成東坡肉、蔬菜牛肉濃湯等。如果是太厚的肉，不妨做成絞肉，或加入蛋、山藥粉等有黏著效果的食材揉過，可以烹調出濕潤的口感。

魚貝類選擇以不帶刺、久煮也不會硬的鮭魚、鱈魚、鯛魚、蚵、鱸魚等為主，至於煮完會收縮變硬的蝦子、鯖魚、竹筴魚、中卷等，建議可以先切成小塊，或做成勾芡的料理。蛋白質豐富的豆漿、豆腐、蒸蛋、牛奶 等，也建議能融入長者平常的三餐或點心。

蔬菜類：纖維短的為首選

為了方便長者食用，避免選用質地堅硬、久煮不爛的蔬菜，纖維較短的蔬菜為首選，像瓜果類，如冬瓜、大黃瓜、蒲瓜等，或是久煮軟爛的蔬菜，如胡蘿蔔、白蘿蔔、苦瓜等。

葉菜類因纖維較難咬斷，又會卡在牙縫，切菜時可以朝纖維、以垂直的方向下刀，讓纖維變短，或是選擇口感較軟嫩的嫩葉。葉菜油炒或清燙，容易讓讓長者難以下嚥，建議可以切成小段，用山藥粉或地瓜粉勾芡，煮得像什錦菜一樣，方便進食。

菜梗菜葉若太硬不好咀嚼，如芹菜、菠菜梗等，可將其打成蔬菜汁，做成粥或濃湯，同樣能攝取到纖維質，接受度也較高。但注意食物別混著打，以免視覺不佳，對於老人的食欲反而沒有幫助。

水果類：挑軟質水果

選擇軟質水果，如木瓜、香蕉、西瓜、奇異果、芒果等，質地硬的水果，如蘋果、芭樂、鳳梨等，可以用攪拌機打成汁；針對吞嚥困難、容易嗆咳的長者，可以加點天然增稠劑，如寒天、果膠、奇亞籽粉等，方便吞嚥。

堅果類：磨成粉吃

堅果種子類富含抗氧化功能的維生素E，同時含好的脂肪酸，但是質地硬、不好咀嚼，不妨將堅果研磨成粉配飯吃，或是與牛奶或豆漿打成堅果奶，一樣很美味。

老人家味覺退化，口味經常愈吃愈重，可用天然食材，煮出天然的酸甜鮮鹹味，避免吃進過多調味料，不利健康。