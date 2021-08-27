頭髮一把把掉落 掉多少頭髮才正常？

(取材自健康醫療網)

淋浴掉落多少頭髮是正常的？根據克里夫蘭醫學中心，皮膚科暨醫學博士威爾瑪‧伯格菲爾德（Wilma Bergfeld）表示，一般人每天會掉落50到100根頭髮，在淋浴時或梳子上發現一團頭髮是正常的。如果大量掉落頭髮時，醫師首先會進行評估，檢視四至六週期間有沒有可能導致任何重大生活事件或突發狀況，如果我們能找到原因，通常可以對其進行治療及改善。

正常掉髮 每日掉50到100根頭髮

我們基本都有大約25萬根頭髮。正常人每天會掉落50到100根頭髮，雖然實際上取決於頭髮的長度和厚度，頭髮較短或較細的人似乎脫落較少。而長頭髮或濃發的人，很可能會掉150到200根頭髮。博士說，大多數頭髮脫落應該發生在淋浴時，或是梳理時脫落一些頭髮很常見，但如果在洗頭後過很長一段時間內仍脫落，或者突然發現衣服上到處都是頭髮，這表明存在問題。

減少掉髮 避免拉扯及造型傷害

Bergfeld博士建議，你可以使用較寬梳子梳理頭髮，使用小齒梳反會造成斷裂並拉扯更多的頭髮。脫髮也可能是外傷的徵兆，比如常紮緊馬尾，應盡量將頭髮垂下來，避免用橡膠髮帶。此外，也要減少頭髮造型的吹燙、捲等傷害。而太陽光也會損壞頭髮，陽光明媚時更要戴一頂帽子保護頭髮。

休止期落髮 找出相關原因

如果有過度脫髮或者是休止期脫髮，表示反應問題的跡象。伯格菲爾德博士說，脫髮的可能原因包括經歷困難的時期（離婚、死亡、變故）、分娩和荷爾蒙的變化、疾病（如甲狀腺疾病或營養障礙）、減肥、節食、藥物等狀況。

伯格菲爾德博士提到，如果掉落大量的頭髮，醫師首先進行評估，回過來再檢視四至六週期間有沒有導致任何重大生活事件或突發狀況，如果我們能找到原因，通常可以對其進行治療及改善。

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資料來源：健康醫療網

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