我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

頭髮一把把掉落 掉多少頭髮才正常？

健康醫療網／記者林渝樺報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

淋浴掉落多少頭髮是正常的？根據克里夫蘭醫學中心，皮膚科暨醫學博士威爾瑪‧伯格菲爾德（Wilma Bergfeld）表示，一般人每天會掉落50到100根頭髮，在淋浴時或梳子上發現一團頭髮是正常的。如果大量掉落頭髮時，醫師首先會進行評估，檢視四至六週期間有沒有可能導致任何重大生活事件或突發狀況，如果我們能找到原因，通常可以對其進行治療及改善。

正常掉髮 每日掉50到100根頭髮

我們基本都有大約25萬根頭髮。正常人每天會掉落50到100根頭髮，雖然實際上取決於頭髮的長度和厚度，頭髮較短或較細的人似乎脫落較少。而長頭髮或濃發的人，很可能會掉150到200根頭髮。博士說，大多數頭髮脫落應該發生在淋浴時，或是梳理時脫落一些頭髮很常見，但如果在洗頭後過很長一段時間內仍脫落，或者突然發現衣服上到處都是頭髮，這表明存在問題。

減少掉髮 避免拉扯及造型傷害

Bergfeld博士建議，你可以使用較寬梳子梳理頭髮，使用小齒梳反會造成斷裂並拉扯更多的頭髮。脫髮也可能是外傷的徵兆，比如常紮緊馬尾，應盡量將頭髮垂下來，避免用橡膠髮帶。此外，也要減少頭髮造型的吹燙、捲等傷害。而太陽光也會損壞頭髮，陽光明媚時更要戴一頂帽子保護頭髮。

休止期落髮 找出相關原因

如果有過度脫髮或者是休止期脫髮，表示反應問題的跡象。伯格菲爾德博士說，脫髮的可能原因包括經歷困難的時期（離婚、死亡、變故）、分娩和荷爾蒙的變化、疾病（如甲狀腺疾病或營養障礙）、減肥、節食、藥物等狀況。

伯格菲爾德博士提到，如果掉落大量的頭髮，醫師首先進行評估，回過來再檢視四至六週期間有沒有導致任何重大生活事件或突發狀況，如果我們能找到原因，通常可以對其進行治療及改善。

【延伸閱讀】

落髮該怎麼辦呢？

落髮使用生髮液迷思一籮筐！ 專科醫師破解9大常見疑慮

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51111

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw

上一則

好眠提升免疫力對抗新冠病毒 營養師：補充五大營養素

延伸閱讀

香港腳泡熱水、擦凡士林能緩解？皮膚科醫師破解迷思

香港腳泡熱水、擦凡士林能緩解？皮膚科醫師破解迷思
孩子歪頭看電視、離螢幕近是近視？當心「弱視」影響雙眼

孩子歪頭看電視、離螢幕近是近視？當心「弱視」影響雙眼
男遭老鼠咬傷染漢他病毒 防鼠「三不」措施這樣做

男遭老鼠咬傷染漢他病毒 防鼠「三不」措施這樣做
94歲阿公爬樓梯又暈又喘 竟是瓣膜性心臟病惹禍

94歲阿公爬樓梯又暈又喘 竟是瓣膜性心臟病惹禍

熱門新聞

日本內科醫師警告，小麥吃太多恐造成身體健康負擔。（本報資料照片）

你中幾個？17項身體警訊 醫師：超過3項恐是小麥吃太多

2021-08-22 00:58
查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)

斯卡羅大頭目查馬克罹淋巴癌病逝 醫：出現5症狀應就醫

2021-08-20 16:29
一名65歲的王先生（化名）罹患攝護腺癌，卻因服用抗癌藥物導致男性女乳症，讓他相當困擾，經過手術治療後乳房恢復正常大小。（圖：李秉侖提供）

他抗癌10年竟長出D罩杯…崩潰「厚衣服也藏不住」

2021-08-20 23:11
加拿大研究發現，一般民眾常配戴的外科口罩，過濾氣溶膠功效大約僅有10%。圖／本報資料照片

外科口罩僅過濾10%「氣溶膠」 羅一鈞：有一定阻擋力

2021-08-23 07:09
圖片來源 ／健康醫療網

香港腳泡熱水、擦凡士林能緩解？皮膚科醫師破解迷思

2021-08-26 01:22

7類膳食纖維 助腸道健康

2021-08-21 02:00

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名