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宅在家急著瘦身 粉領族肌力訓練後出現橫紋肌溶解症

記者江良誠／南投報導
疫情降級後，民眾急著運動瘦身，醫師提醒運動要循序漸進、量力而為，並充分暖身，以免過於劇烈，導致運動傷害。圖／南投醫院提供
疫情降級後，民眾急著運動瘦身，醫師提醒運動要循序漸進、量力而為，並充分暖身，以免過於劇烈，導致運動傷害。圖／南投醫院提供

台灣疫情三級警戒二個多月，民眾宅在家，不知不覺肚子多一圈、體重向上竄，好不容易疫情調降，健身房、運動場重新開放，不少民眾開始運動健身、甩掉肥油，但長期缺乏運動，突然劇烈運動，反而容易出現運動傷害，甚至罹患橫紋肌溶解症，醫師提醒運動要循序漸進，以免健身不成先傷身。

南投縣35歲劉小姐有運動習慣，5月疫情三級警戒後，就只能待在家沒運動。最近疫情調降，健身房恢復營運，她立刻參加高強度肌力訓練課程，結果隔天雙腳肌肉痠痛，她以為是單純「鐵腿」，並沒多注意。

未料，她雙腳持續緊繃、腫痛，甚至無法彎曲，尿液也變成「可樂色」，趕緊就醫，醫師發現她的肌酸磷化脢(CPK)上升，高達近9000 IU/L(正常值約26-140 IU/L)，醫師診斷罹患「橫紋肌溶解症」。

南投醫院重症醫學科及加護病房主任鄭勇彥說，橫紋肌溶解症是指肌肉細胞急速損傷，當肌肉過度使用，肌肉創傷或擠壓都有可能造成橫紋肌溶解症。會出現肌肉壓痛、腫脹、無力，尿液顏色像醬油、可樂般，嚴重的話可能導致腎臟機能損傷，引發急性腎衰竭。

他說，因為疫情關係，許多人長時間無法運動，體力、心肺能力和肌耐力等身體狀況不如從前，突然運動太劇烈，可能反而受傷。

他建議，運動應循序漸進、量力而為，運動時如出現肌肉過度酸痛疲勞，應該立即休息，並且補充水分。運動前應該要充分暖身，並養成長期規律運動習慣，對瘦身、健康或心理狀態才有良好幫助。

肌肉 疫情 健身

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