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孩子歪頭看電視、離螢幕近是近視？當心「弱視」影響雙眼

健康醫療網／記者曾正豪報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

爸爸媽媽帶4歲的陳小弟弟來到眼科看診，原因是陳小弟弟看電視時總是頭歪一邊，而且會越走越近，家長懷疑小弟弟看不清楚，所以來到醫院檢查。視力檢查結果，陳小弟右眼最佳視力為0.5，左眼最佳視力為0.4，進一步經過散瞳後檢測，陳小弟雙眼超過400度遠視，以及超過200度的散光，為弱視問題，需要配眼鏡來矯正視力的發展。

檢測視力度數 各年紀有標準

台灣新竹台大分院眼科部兒童眼科陳葆如醫師表示，許多家長對「弱視」不是很了解，一般而言，正常新生兒兩眼眼球結構正常情況下，視力的進展會隨著成長不斷發育變化。因為許多因素造成視覺刺激不足或者不良，會造成視力發育的障礙，矯正視力在4～6歲之間有一定標準；若4歲無法達到0.6，5歲無法達到0.7，6～7歲不能達到0.8～1.0，即有弱視的問題，需要矯正治療。

陳葆如醫師進一步說明，弱視的檢查最重要的兩個項目為「矯正視力檢查」，以及「散瞳後驗光檢查」。重點在散瞳後的驗光，主要是因為在散瞳後，小朋友真正的度數(通常是遠視)，才會顯現出來。

戴眼鏡矯正視力 把握關鍵治療時間

很多爸爸媽媽很害怕小朋友戴眼鏡，怕戴上就拿不下來了。事實上，發育的問題遠比兒童戴不戴眼鏡重要許多，如弱視的治療有黃金期，如果在7歲前沒有治療到發育的問題，通常7歲後進步的幅度會非常有限。

陳葆如醫師指出，戴眼鏡之後，度數「不會」消除，戴眼鏡的目的，是矯正因為度數，眼球無法正確發育所引起的視力不良；小朋友的度數，如遠視和散光等，通常會繼續存在的，不過，隨著年紀可能也會慢慢的改變。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=51095

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