靠吃增肌 蛋白質、熱量要夠

鮭魚是很好的攝取維生素D食物。（本報資料照片）

除了適度運動，行動力也可以靠「吃出來」。台灣 的亞洲大學附屬醫院營養師劉彥均說，蛋白質是建造修補組織肌肉 生長的主要原料，攝取足夠的熱量及蛋白質為「增肌」關鍵。蛋白質的基本單位是胺基酸，其中必需胺基酸「白胺酸」有助於刺激肌肉合成。

劉彥均指出，白胺酸為人體無法合成之必需胺基酸，需從食物中補充，日常飲食中可多選擇優質蛋白質，例如黃豆及其相關製品、魚類海鮮、蛋類、禽畜瘦肉、乳製品。

根據DRIs「膳食營養素參考攝取量」第八版蛋白質章節草案，19歲到70歲成年人，每日蛋白質建議攝取量為1.1公克／公斤體重，70歲以上長者則建議應增加到1.2到1.5公克／公斤體重。

劉彥均分享「長肌肉」的飲食小技巧：

1.補充足夠熱量與蛋白質

把握優質蛋白質攝取原則，還需搭配均衡飲食，並且維持適當體位，體位過輕容易增加肌少症風險，若身體缺乏熱量，還會影響能量代謝，造成肌肉疲勞衰退。

2.蛋白質食物平均分配於三餐

除了蛋白質的攝取量要足夠外，餐次分配也是重要因素，建議將蛋白質食物平均分配於一日三餐，才能有效提高吸收利用率。

3.維生素D不可少

血液中維生素D含量與肌肉質量有關，補充維生素D可促進鈣質吸收，減緩肌肉流失及預防骨質疏鬆。食物來源包括鮭魚、鮪魚、鯖魚、乾香菇、蛋黃、牛奶 等，除此之外鼓勵搭配每日10-15分鐘日照，以活化維生素D功能。

飲食清淡不等於健康，年長者常忽略蛋白質攝取。

劉彥均提醒，很多長輩以為飲食清淡就是健康，卻忽略蛋白質攝取。長者可能因為備餐不易、牙口不好或吞嚥功能退化，常簡單地以稀飯配肉鬆、醬菜或白飯加肉汁菜湯打發一餐。

建議高齡者更需重視蛋白質攝取量，若牙口不好可選擇蒸蛋、蒸魚、豆腐，或在粥品湯品中加入肉類燉煮，點心可選擇牛奶、豆花、豆漿等高蛋白質食品。

台灣童綜合醫院骨科部醫師鄭宇傑認為，人體肌肉質量減少的常見原因有年紀老化、長期臥床或活動力下降、營養不良等。若肌肉質量大量減少，恐發生肌少症，易導致下肢無力、跌倒、失能代謝症候群等狀況，也會增加心血管疾病發生風險。

預防肌少症，飲食運動都不能偏廢。

鄭宇傑建議，預防肌少症的發生，可以從飲食與運動著手。飲食部分需要補充足夠的熱量、蛋白質（如黃豆、黑豆、毛豆、魚、肉、奶類與蛋），其中，蛋白質的攝取切勿過量，要每餐平均分配。

鄭宇傑說明，運動部分，可從事有氧運動，例如健走、騎腳踏車等，建議依每個人體力慢慢增加運動量；也可以進行肌力訓練，例如深蹲、仰臥起坐、伏地挺身或站立伏地挺身等，每周2到3次，每次30分鐘。

骨骼肌肉重要營養素

台灣中國醫藥大學附設醫院臨床營養科營養師吳靜茹說，世界衛生組織統計，全球有10億人口有維生素D缺乏的問題。原因有很多，不僅是過度防曬導致，日益嚴重的空汙、老化、肥胖、疾病都有可能造成。近幾年的研究顯示，維生素D缺乏與肌少症相關。

吳靜茹指出，活化型的維生素D在小腸中能促進鈣質吸收、維持適當的血鈣以及血磷體內的濃度，讓骨質的礦物化正常，也能預防因低血鈣而引發的肌肉抽搐。當體內維生素D不足時，骨質容易變薄、變脆或畸形，充足的維生素可預防成人的骨軟化症。此外，維生素D也與細胞生長調節有關，包含了部分細胞的增殖、分化、凋亡，神經肌肉調節與提升免疫系統，以及減少身體的發炎反應。

吳靜茹說明，缺乏維生素D可以透過食物、適度日曬以及使用營養品補充。動物性來源以富含高油脂的魚類含量最高，其次是肉類。植物性來源以黑木耳、菇類含量最高，其餘皆不高。若使用營養補充劑，建議成年人以400-1000IU為一個基準，過量恐出現血液中鈣濃度過高及軟組織鈣化。

吳靜茹提醒，適度日曬可幫助身體自行合成足夠的維生素D。有研究發現，每日早上10時到下午3時之間，讓手臂、腿部或背部曬5到30分鐘的太陽，可讓身體合成足夠的維生素D。