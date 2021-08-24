誤以為山上很涼快而不防曬 婦人下山才知被曬傷

一名婦人日前趁著疫情微解封挑戰合歡山東峰，原以為山上很涼快，因此未特別注意防曬，下山回家後才發現手臂發紅。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名婦人日前趁著疫情 微解封挑戰合歡山東峰，原以為山上很涼快，因此未特別注意防曬，下山回家後才發現手臂發紅、全身發燙，就醫後症狀才獲得緩解。醫師提醒，外出必須做好防曬，不僅可以預防曬傷，也能降低罹患皮膚癌風險。

亞洲大學附屬醫院皮膚科醫師方心禹指出，夏季一到，門診就會陸續出現曬傷症狀患者，一問之下，發現多數人都以為「山上很涼啊」、「太陽沒有很大」，或者「只是走路一下而已，應該沒關係吧？」其實，若沒有做好防曬工作 ，恐怕已暴露在嚴重紫外線曬傷範圍。

她說，曬傷指的是皮膚發炎反應，輕則發紅發癢、腫脹疼痛，嚴重的話，會形成水泡，引起發燒、畏寒，休克等全身性不適，甚至會變異成皮膚癌，造成永久性傷害。

尤其高山地區因空氣稀薄，過濾紫外線的效果較差，根據研究，海拔每上升300公尺，紫外線的強度平均會增加4%，如以海拔3千公尺高山為例，紫外線的強度會比在平地高40%，一旦沒有做好防曬，短短幾分鐘可能就會曬傷。

方心禹建議，若有登高計畫，務必事先準備好帽子、陽傘及長袖長褲輕薄衣物，同時依據每人膚質敏感度需求，選對防曬乳液產品；上述準備可以大幅降低曬傷風險。萬一不幸曬傷，可先使用具鎮定及保濕效果保養品、毛巾冰敷及補充水分應急，切忌戳破水泡，或誤用牙膏、美白乳液塗抹，以免二度刺激皮膚，造成患部惡化或病變。