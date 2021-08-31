醫生吃香蕉養身 還可調節情緒

香蕉是屬於低升糖指數的食物，容易消化，也有調節情緒的功效。（本報資料照片）

台灣 新仁醫院院長莊文嘉平時除了管理醫院外，每天仍安排看診服務，即便忙碌，每周還是會固定運動，因休閒時間不多，習慣在休息時看美劇 轉移注意力，飲食不忌口，尤其會定期買香蕉吃，不僅好購入，也有容易消化、調節情緒的優點。

工作 雖忙，莊文嘉仍維持每周運動三次，每次運動至少一個小時的習慣，他從國小就開始打桌球，求學期間曾參加過桌球隊，平常空閒時也會沿著河濱公園騎腳踏車，除了風景美、空氣好，還很紓壓，可以帶走工作上的勞累。

上班看診之餘，平時莊文嘉有空愛看美劇，例如科幻、職人類等，主要是能讓注意力很快的從工作上轉移出來，不會一直想著要怎麼處理醫院或病人的事。

莊文嘉也喜歡出國旅遊散心，平均每年一次，傾向找幾個固定的景點或是城市多住幾天，融入當地的生活，感受不一樣的文化衝擊。

在飲食方面，莊文嘉坦言，其實他很愛吃，大部分的情況下都不忌口，對他來說，好吃的食物可以振奮低落的心情，增加生命中美好的體驗，減少憂鬱症的發生。最特別的是，他會定期買香蕉來吃，除了一年四季都能買到外，香蕉屬於低升糖指數的食物，容易消化，也可調節情緒。

「健康且均衡的飲食相當重要」。莊文嘉表示，吃太多油炸食物容易致癌、太鹹則會傷腎，所以他會少吃油炸和太鹹的食物。