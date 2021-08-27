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腰圍過粗 小心代謝症候群上身

蕭羽耘
專家提醒，粗腰是代謝症候群的危險因子。(記者蕭羽耘／攝影)
專家提醒，粗腰是代謝症候群的危險因子。(記者蕭羽耘／攝影)

疫情宅在家，長時間久坐不動，小心「粗腰」引發代謝症候群。55歲陳先生工作繁忙，除了三餐不固定外，還常常暴飲暴食，不僅BMI≧27，且腰圍高達100公分，直到例行健檢才發現，血壓血糖及血脂均超標，確診代謝症候群，甚至引發心血管相關疾病。

什麼是代謝症候群的危險因子？台灣衛福部國健署副署長魏璽倫列舉五項，包含腰圍過粗、血壓或飯前血糖偏高、血脂異常，以及高密度脂蛋白膽固醇偏低，上述只要「五中三」，有三項以上超標，就是確診代謝症候群，任何一項失控，即為代謝症候群高危險群。

其中，腰圍是判定代謝症候群最簡易的指標，也是大眾最容易超標的項目。成年男性腰圍只要＞90公分，女性腰圍＞80公分，腰圍就已經過粗。魏璽倫說，「粗腰」代表腹部肥胖、內臟脂肪多，而堆積在腹部的脂肪組織，會影響身體代謝，導致血液中三酸甘油脂濃度，及血糖升高。因此，造成罹患心血管疾病和糖尿病的風險增加。

台灣基層糖尿病協會常務理事陳宏麟建議，40歲以上民眾應注意健康檢查報告紅字，並了解自我血壓、體重、腰圍數值，及早進行健康管理，避免慢性疾病上身。

健檢報告上的「紅字」常常讓人無病識感，改善粗腰與代謝症候群，其實可以從日常生活開始。陳宏麟說，養成早晚量一次體重和血壓、一周一次量腰圍的習慣，可督促自己遠離肥胖；規律運動部分，可從好上手的健走開始，每天設立5000步以上的目標；均衡飲食不可少，盡量吃原型食物，多喝水最好，若夏日想來杯飲料解渴，可選擇無糖茶飲，避免攝取過多糖分。

此外，疫情期間他也發現，有代謝症候群的民眾，定期回診追蹤者少了一大半，更有人三個月後回院，已成為心血管疾病，呼籲追蹤不間斷。

血壓 血糖 台灣

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