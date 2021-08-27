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研究：綠茶萃取兒茶素 能對抗新冠病毒

潘乃欣
台師大發現，從綠茶萃取的多酚兒茶素群，能抑制冠狀病毒複製。圖／台灣師範大學提供
台師大發現，從綠茶萃取的多酚兒茶素群，能抑制冠狀病毒複製。圖／台灣師範大學提供

台灣師範大學生命科學專業學院院長鄭劍廷日前發表研究成果，從綠茶萃取的多酚兒茶素群，能抑制冠狀病毒複製、強化免疫機制及改善急性肺損傷，不但可作為預防病毒傳播與變種的利器，同時能有效減緩新冠肺炎病徵。論文已於今年7月刊登於國際期刊「抗氧化物（Antioxidants）」。

鄭劍廷說，當兒茶素濃度到達每毫升195微克（195 μg/ml）以上，能有效抑制冠狀病毒複製，原因是這類兒茶素能抑制一種促成病毒複製和感染相關的「冠狀病毒複製酶」，類似應用可有效防止病毒持續複製與變種。除此之外，動物實驗結果也顯示，多酚兒茶素群能有效治療肺損傷與降低免疫風暴等病徵。

他表示，此研究模擬冠狀病毒在白老鼠身上產生肺炎、肺損傷、免疫風暴與多器官衰竭等病癥，並發現白老鼠服用兒茶素群，能增加與免疫相關的CD8+ T細胞百分比，以提升適應性免疫力、加強自噬機制等作用，減緩病徵。

研究指出，人體服用兒茶素群的數據也顯示，免疫作用相關的CD8+ T細胞可維持4到5小時的高峰，因此建議每人（50公斤人）每天總劑量為2.5公克，可分為每次1.25公克使用2次，或每次0.83公克使用3次，血漿就可分別獲得239 μg/ml及359 μg/ml的兒茶素濃度，理應能抑制冠狀病毒在人體中的複製能力。

此論文第一作者、衛福部技監楊芝青表示，正值新冠流行期，國外也常傳雖施接種過兩劑疫苗者，仍有確診病例，希望服用兒茶素可以提供增強免疫力及抵抗力，來對抗新冠病毒。

鄭劍廷也說，若能將多酚兒茶素群使用於及時預防和治療，甚至開發成相關候選藥物，可降低使用風險與成本，開發時間也特別短，正好符合疫苗不足與疫情急迫性的需求。

鄭劍廷說，兒茶素雖然可以靠喝綠茶攝取，但劑量恐怕也不足以抑制病毒，且實驗所用的兒茶素群是透過專業技術萃取，已去除咖啡因，和市售綠茶的兒茶素仍有不同。若想吃對抗新冠病毒的輔助治療食品， 要直接使用經衛福部食藥署核可的兒茶素保健品。

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