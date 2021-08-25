我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾得普立茲獎 知名戰地記者遭神學士分屍慘死

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

太久沒健身 4招可減少運動傷害

王昭月
弓箭步下肢伸展運動，兩腳呈弓箭步，手放在前腳膝蓋，往前蹲，停10至15秒後換邊。要注意膝蓋不能超過腳趾，避免膝蓋受傷。(記者王昭月／攝影)
弓箭步下肢伸展運動，兩腳呈弓箭步，手放在前腳膝蓋，往前蹲，停10至15秒後換邊。要注意膝蓋不能超過腳趾，避免膝蓋受傷。(記者王昭月／攝影)

疫情期間在家悶太久，一降級微解封，不少民眾即往健身中心跑，但台灣高雄一名20多歲年輕人因一下子運動量過大，結果受傷。專業物理治療師徐佩萱表示，久未運動，忽然運動過量，輕則會扭拉傷，嚴重會影響日後運動表現，為防範這類「報復性健身」可能引起的運動傷害，最好先做伸展運動，循序漸進。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室組長徐佩萱表示，健身後常見的受傷類型有扭傷、拉傷、瘀青、挫傷及抽筋，若因姿勢不正確或負重過量，則會引起運動傷害。別以為貼貼痠痛貼布即可，若忽視不理，可能造成慢性運動傷害。

她表示，要避免因健身而引發運動傷害，運動前可先做伸展運動，但運動類型不同，伸展運動的重點亦不同，例如接受重量訓練或騎腳踏車的人可著重腹部大肌肉部位的伸展，跑步的人可著重下肢肌肉伸展。

其中「上肢」、「背部」及「下肢」等幾式伸展運動，可達到全面性的保護力。徐珮萱說，上肢伸展時，左手先往後擺，右手再伸向背部將左手手肘往內拉起，拉至有緊繃感後停10至15秒，重複做3到5次後換手做，以放鬆上背部及三頭肌。

上肢伸展時，左手先往後擺，右手再伸向背部將左手手肘往內拉起，拉至有緊繃感後停10...
上肢伸展時，左手先往後擺，右手再伸向背部將左手手肘往內拉起，拉至有緊繃感後停10至15秒，重複做3到5次後換手做。(記者王昭月／攝影)

背部伸展運動則採跪姿趴地，雙手盡量往前伸，停頓10-15秒，重複3、5次。(記者...
背部伸展運動則採跪姿趴地，雙手盡量往前伸，停頓10-15秒，重複3、5次。(記者王昭月／攝影)

背部伸展運動則採跪姿趴地，雙手盡量往前伸，停頓10至15秒，重複3、5次，以伸展背部肌肉。下肢伸展運動則以手扶著牆壁、膝蓋後彎，將腿往後上方拉，直到大腿前側有緊繃感時，停頓10至15秒，重複3到5次。

下肢伸展運動則以手扶著牆壁、膝蓋後彎，將腿往後上方拉，直到大腿前側有緊繃感時，停...
下肢伸展運動則以手扶著牆壁、膝蓋後彎，將腿往後上方拉，直到大腿前側有緊繃感時，停頓10至15秒，重複3到5次。(記者王昭月／攝影)

最後的弓箭步下肢伸展運動，兩腳呈弓箭步，手放在前腳膝蓋，往前蹲，停10至15秒後換邊。要注意膝蓋不能超過腳趾，避免膝蓋受傷。

健身 肌肉 台灣

上一則

解封回公司 身心變糟嗎？ 5招避免開工症候群

延伸閱讀

商住二用華盛花園康斗大廈每周六、日下午1-4PM公展

商住二用華盛花園康斗大廈每周六、日下午1-4PM公展
尊巴舞

尊巴舞
雙腳無力恐是肌少症前兆 深蹲舉啞鈴有助減緩肌肉流失

雙腳無力恐是肌少症前兆 深蹲舉啞鈴有助減緩肌肉流失
避免「報復性健身」樂極生悲 這4招可減少傷害

避免「報復性健身」樂極生悲 這4招可減少傷害

熱門新聞

查馬克・法拉屋樂在「斯卡羅」中飾演「卓杞篤」。(取材自臉書)

斯卡羅大頭目查馬克罹淋巴癌病逝 醫：出現5症狀應就醫

2021-08-20 16:29
日本內科醫師警告，小麥吃太多恐造成身體健康負擔。（本報資料照片）

你中幾個？17項身體警訊 醫師：超過3項恐是小麥吃太多

2021-08-22 00:58
一名65歲的王先生（化名）罹患攝護腺癌，卻因服用抗癌藥物導致男性女乳症，讓他相當困擾，經過手術治療後乳房恢復正常大小。（圖：李秉侖提供）

他抗癌10年竟長出D罩杯…崩潰「厚衣服也藏不住」

2021-08-20 23:11
加拿大研究發現，一般民眾常配戴的外科口罩，過濾氣溶膠功效大約僅有10%。圖／本報資料照片

外科口罩僅過濾10%「氣溶膠」 羅一鈞：有一定阻擋力

2021-08-23 07:09

7類膳食纖維 助腸道健康

2021-08-21 02:00
上肢伸展時，左手先往後擺，右手再伸向背部將左手手肘往內拉起，拉至有緊繃感後停10至15秒，重複做3到5次後換手做。記者王昭月／攝影

避免「報復性健身」樂極生悲 這4招可減少傷害

2021-08-19 08:56

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺

河中有「屍體」消防隊趕來打撈 男醒來：我在睡覺