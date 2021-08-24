你幾腰？超過這數值小心「代謝症候群」

圖片來源 ／健康醫療網

疫情期間民眾大多數宅在家，長時間久坐不動，若飲食攝取上又偏向高油、高糖、高鹽，累積的不良的生活習慣容易產生血壓、腰圍及體重等生理數值超標的健康問題，導致罹患代謝症候群的風險提高，慢性疾病也可能悄悄找上門。

根據台灣2020年死因統計結果顯示，十大死因過半是慢性疾病，特別是心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病 、高血壓 性疾病、腎炎腎病症候群及腎病變的共同危險因子都與代謝症候群有關，包括五項危險因子：腰圍過粗、血壓、飯前血糖偏高、血脂異常與高密度脂蛋白膽固醇偏低。

其中，腰圍是判定代謝症候群最簡易的指標，成年男性腰圍大於等於90公分，女性腰圍大於等於80公分，即代表腰圍過粗，表示腹部肥胖 、內臟脂肪多，堆積在腹部的脂肪組織會影響身體代謝，因此造成罹患心血管疾病和糖尿病的風險增加。

代謝症候群 中壯年10人就有3.6人中

中壯年是身體易開始出現一些健康警訊的時期，依據國民健康署2018年成人預防保健服務資料分析，每10人就有3.6人有代謝症候群，另近5成中壯年腰圍過粗，其中腰圍過粗又過重或肥胖占3成9，過重或肥胖又是高血壓前期占3成6，若未控制，將來有高風險成為慢性病患者。

遠離代謝症候群 自我健康管理四招

若要遠離代謝症候群，國民健康署吳昭軍署長呼籲，落實四大絕招保健康：

1、晨起10分鐘量血壓、腰圍及體重：每天利用早晨起床後的10分鐘進行量測血壓、腰圍及體重以即時掌握個人健康狀況，並及早追蹤管理及治療。

2、健康飲食：透過我的餐盤適量攝取六大類食物，以達各項營養素需求。

3、少坐多動30分：減少久坐，養成每周至少運動5次，每次達30分鐘的習慣。

4、拒絕菸酒不熬夜：落實不抽菸、少喝酒、維持正常作息等良好生活型態。

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資料來源：健康醫療網

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