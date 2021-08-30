拒當糊矇族 冷氣房護眼2訣竅

雖然乾眼疾病的形成，來自於長時間的累積，但要避免成為糊矇族，還是得時時提高警覺。（Getty Images）

疫情 影響居家時間變長，冷氣一開就是一整天，雖然帶來了清涼舒暢、穩定悶熱煩躁的心情，卻也伴隨著其他症狀出現：視線模糊不清。吹冷氣怎麼會和眼睛有關係？又為什麼會造成視線模糊？就讓專業醫師──博田國際醫院高子恩主任為你解密。

在過去，乾眼疾病多是因為疾病因素或是年齡導致器官老化而生，但現代人因為環境因素與生活型態改變，常常用眼過度、或是工作需要整天待在冷氣房，導致淚液容易過度蒸發，使乾眼疾病患者年齡逐漸降低，成為現代文明病之一。

高醫師說明，眼表淚膜的構造由外而內依序分為脂質層、水層與黏液層，造成現代人乾眼疾病的主要關鍵在於淚水揮發量大導致眼表淚膜層不穩定，因而產生乾眼症狀。而夏日期間，不管是在家或是在辦公室，對冷氣、空調的依賴加深，空調作用會使得室內乾燥提升、濕度降低，加上室內外溫差跟濕度差距較大，容易帶走眼球表面的水分，造成淚水蒸發速度加快，讓眼睛備感乾澀不適與短暫性的視力模糊，長期下來，有可能引發乾眼疾病，成為糊矇族一員，讓眼前一片霧茫茫。

乾眼病初期 別輕忽

雖然乾眼疾病的形成，來自於長時間的累積，但要避免成為糊矇族，還是得時時提高警覺。由於乾眼疾病有時會出現突發性的視線模糊，眨一眨眼便來得快去得也快，讓人產生錯覺，只是用眼過度疲勞所致。因此，如果你也是怕熱一族，一到夏天就離不開冷氣房，千萬別輕忽任何眼睛發出的警訊，避免乾眼疾病惡化。

高醫師建議，要正確判斷自己是否是乾眼引起的糊矇族，除了透過現有的OSDI測試量表自我檢測 之外，當症狀發生時，可以用手邊的物品當作測試，先放遠看、之後拉近距離，若目標物近看清晰，即可能僅為一般近視或是眼睛疲勞所致，但若拿到眼前仍模糊不清且伴隨有異物感或乾澀情形，就有可能是乾眼疾病。應盡快尋求醫師協助，以免症狀惡化，好視力一去不回頭。

雖然成為糊矇族，代表將與視線不清、眼睛乾澀、異物感為伍，為生活帶來諸多不便，但夏天氣溫一天比一天高，難道沒有在冷氣房中的護眼訣竅嗎？別緊張，高醫師分享兩步驟，把握好補水原則，就能輕鬆護眼，告別糊矇族。

兩步驟補水 很簡單

要永遠擺脫糊矇族的陰影，只要記得「雙重補水」，就能減緩不適，永保視野清晰。

第一個補水「為空氣補水」：

冷氣房之所以會導致乾眼症狀，是因為濕度降低、眼表水分揮發速度快，此時若是在室內放一盆水或是適當使用加濕器，就能改善環境濕度。

第二個補水「為眼睛補水」：

高醫師建議消費者，除了補充水分多喝水外，在乾燥環境中維持使用人工淚液的習慣，也是舒緩乾眼症狀、為眼睛補水的錦囊妙計。人工淚液相較一般開架眼藥水來說，有穩定淚膜的功能，安全性高，不會產生依賴性，對乾眼疾病達到顯著改善的效果。

用人工淚液 三保護

此外，含有長效保濕因子的人工淚液，可延長淚膜層的穩定時間，有效補水。不只如此，鎖水也很重要！擁有鎖水因子（玻尿酸成分）的人工淚液，有助於減少淚水的蒸發。同時達到「鎖水」、「補水」、「安全」三項保護，提升視覺品質，讓你的眼淚不會白流。

不過，在人工淚液的保存上也存在著迷思，許多消費者在夏天會將人工淚液放入冰箱保存，高醫師表示，人工淚液依仿單指示放置在室溫陰涼處避光保存即可，若特地冰存，可能影響藥品產生成分變化，反而造成使用上的疑慮。

夏日炎炎，追求清涼的同時，也別忘了護眼補水兩步驟：提升環境空氣濕度、維持固定頻率使用人工淚液，維持視力清晰，即使冷氣24小時運轉，也絕不讓乾眼指數 跟著電費一起爆表。