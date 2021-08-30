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預防高度近視 醫囑「三要一保」

胡蓬生
醫師表示，長時間使用3C產品，容易造成視力問題。（圖：大千健康醫療體系提供）
醫師表示，長時間使用3C產品，容易造成視力問題。（圖：大千健康醫療體系提供）

今年因疫情影響，台灣學生長時間使用3C產品或在家視訊上課，缺乏外出活動機會，家長帶孩童到眼科就醫的比率已有上升現象，還有不少上班族因居家辦公或追劇，自覺眼壓高或出現眼睛疲勞等現象，苗栗市大千健康醫療體系德恩診所眼科主任黃慶瑄提醒，長期不正確使用3C產品易導致近視或度數加重，且高度近視日後易產生併發症，平時一定要掌握「三要一保」原則，才能遠離近視威脅。

視力黃金期 要注意

黃慶瑄指出，孩童視力發育黃金時期是3至6歲，小學五、六年級到國中期間是近視度數最容易增加的時期。一般近視超過500度以上就屬於高度近視，隨年紀增長，高度近視者容易產生黃斑部退化、視網膜剝離、青光眼、白內障等併發症；要預防高度近視，建議做到「三要一保」，也就是「要休息」每30分鐘休息10分鐘，使用3C產品一天不超過1小時；「要活動」每天有2到3小時戶外活動，陽光可以讓眼睛分泌多巴胺，幫助預防近視度數增加；「要均衡飲食」可食用顏色鮮豔的蔬菜及水煮蛋的蛋黃來補充葉黃素，或是選擇蝦紅素、魚油、花青素等保健食品，幫助眼睛健康。

「一保」是「保持適當距離」，建議保持手機30公分、平板及筆電45至50公分、桌上型電腦60公分的距離，電視則是依家中螢幕兩對角的長度，再乘以2.5倍就是適合的距離。

視力有異狀 快就醫

黃慶瑄提醒，視力保健要從小做起，建議2歲以下小孩不要接觸3C產品，2歲以上除遵照上述「三要一保」原則，家長也可觀察孩子日常生活中，是否有不正常姿勢、瞇眼睛、斜眼、一直眨眼睛，或觀看距離過近的狀況，如有任何異常，一定要盡快就醫檢查，才能保護孩子的靈魂之窗。

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