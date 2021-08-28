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6大減壓食物 預防思覺失調症復發

黃惠群
新冠肺炎本土疫情爆發後，40多歲思覺失調症男性患者突然復發，圖為示意圖。（ingimage）
新冠肺炎本土疫情爆發後，40多歲思覺失調症男性患者突然復發，圖為示意圖。（ingimage）

疫情期間不想去醫院，小心反將自己送進醫院！一名40多歲思覺失調症男性患者病況穩定多年，然新冠肺炎疫情爆發後，因擔心家人安危，心緒不穩，再加上未規則服藥，病情突然復發，不僅出現被害妄想症，甚至摔破家中的神祖牌、踹破門，最後通報消防隊，急赴醫院急診，住院一個多月，提高藥物劑量，並增加抗副作用藥物，才終於康復。

思覺失調症（Schizophrenia）是一種腦部疾病，症狀可分為正性、負性、認知等方面，主要影響病友的思考、情感、語言、認知和行為。

台灣彰化基督教醫院精神科醫師陳力源指出，根據統計，思覺失調症患者的性別比率相近，男性的好發年齡大致在青少年時期，女性則有2個高峰期，分別是青少年時期、40歲前後。

陳力源指出，疫情爆發後，第一個考驗的就是「病識感」，有些病友及家屬認同思覺失調症需要治療，會回診積極與醫師討論可行方式，包括連續處方籤、居家治療及轉換為長效針劑等。

對於缺乏「病識感」的病友，陳力源建議，可對照病況惡化的前後情況，一方面了解病況，也有助於發現治療效果可協助患者獲得更好的生活品質。

若想預防思覺失調症復發，可食用南瓜子、花椰菜、核桃、洋甘菊茶、抹茶或綠茶或黑巧克力等6大減壓食物，幫助調節內分泌、改善壓力。

另建議，平時保持樂觀態度、適當的表達和宣洩情緒，以釋放壓力；工作、學習和生活要勞逸均衡，避免身心長期處於透支狀態；適時關心身旁親近的人，擁有支持性人際關係；應睡眠充足，規律運動；培養個人興趣、積極參與活動，增進人際互動等。

黑巧克力。（Getty Images）
黑巧克力。（Getty Images）
高麗菜、花椰菜等十字花科及菠菜等深綠色蔬菜，因為含有豐富的維他命K，對服用War...
高麗菜、花椰菜等十字花科及菠菜等深綠色蔬菜，因為含有豐富的維他命K，對服用Warfarin的心房顫動患者並不適宜。(本報資料照片)

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