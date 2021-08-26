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新冠疫苗接種副作用 頻尿？

陳雨鑫
打疫苗後，許多人出現頻尿問題。（本報資料照片）
打疫苗後，許多人出現頻尿問題。（本報資料照片）

台灣爆發大規模社區感染後，帶動新冠疫苗接種率，單日最高接種人次逼近30萬人，但全台泌尿科醫師陸續發現，許多民眾主訴接種新冠疫苗後，即使沒有灌水也拚命跑廁所，擔心是泌尿道感染而前來就醫。林口長庚醫院男性學及婦女泌尿科主任陳煜表示，接種疫苗後約增一成頻尿就醫患者，以為是泌尿道感染或攝護腺肥大的患者「真的很多」；推測可能是心理因素或膀胱接受器敏感所致。

半小時想解尿 連續一周

無論性別以及接種新冠疫苗的品牌，近期泌尿科陸續出現「接種疫苗後頻尿」的患者，陳煜表示，多數是症狀持續一周以上，且並沒有過度飲水，每隔約半小時就想解尿，每次解尿的尿量都不多，女性多自認是泌尿道感染而就醫，男性則多以為是攝護腺肥大而來看診。從6月起這類患者明顯增加，大約有一成的患者都是主訴感染，但尿液檢查都無異狀，後續患者才說是「接種疫苗後出現的反應」。

未找到原因 疑心理因素

陳煜表示，這現象在泌尿科醫師群組裡熱烈討論，目前尚未找到明確的原因，他猜測可能是接種疫苗後，擔心接種疫苗後產生後遺症，因為心理因素刺激膀胱收縮，另外也有可能是免疫反應刺激本身就比較敏感的膀胱收縮。臨床上遇到這類的患者，通常無需治療，除非嚴重到影響生活、工作，才會給予一些抗頻尿的藥物，協助改善；不過，近期觀察接種疫苗後出現頻尿症狀的患者，大約二到三周症狀就會自行改善。

別憋尿 每天喝2000cc水

台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師顧芳瑜表示，可能是多種因素導致疫苗接種後出現「頻尿」的症狀，天氣熱以及疫苗接種後，醫護人員都會叮囑要多喝水，又或者是腺病毒疫苗或是mRNA疫苗產生的免疫反應劇烈，讓膀胱收縮次數變頻繁所致，目前難以用單一原因推斷。

顧芳瑜提醒，夏季正是泌尿道感染盛行的季節，多發生在女性、有憋尿習慣或45歲以上男性（正值攝護腺肥大好發族群）身上，提醒避免泌尿道感染，每天攝取的水量需超過2000cc，避免憋尿、減少不安全性行為，平時可多吃蔓越莓、益生菌、甘露糖等保養，不幸仍發生泌尿道感染，應即時就醫，投以7天的抗生素症狀即可改善，但改變生活習慣才是最佳的方式。

疫苗 台灣 工作

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