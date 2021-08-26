咳不停疑染疫 咖啡、甜食惹禍

黃耀光醫師提醒咖啡因和甜食，容易導致胃食道逆流，引發咳嗽。（圖：南投醫院提供）

台灣 南投縣30歲吳小姐咳嗽一個多月，因為在新冠肺炎 疫情期間，不僅咳到相當難受，也讓親友同事擔心染疫。吳小姐緊張就醫，醫師發現她習慣每天早上喝一杯咖啡 ，又喜歡甜食，因此導致胃食道逆流，常導致容易咳嗽，經改變飲食習慣和藥物治療後，咳嗽情況明顯改善。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光說，胃食道逆流是指胃酸逆流到食道下端，造成對食道黏膜的刺激。通常會造成胸口疼痛、燒灼感等症狀，有時會被誤以為是心臟疾病，還會有作嘔、腹痛、乾咳、聲音沙啞，甚至吞嚥困難症狀。

吳小姐經過檢測，排除感染新冠肺炎，並發現她用餐後以及睡前咳嗽特別嚴重，經內視鏡檢查，排除胃潰瘍、十二指腸潰瘍甚至胃癌等疾病後，確認是胃食道逆流造成。

胃食道逆流會影響生活品質，患者應耐心接受藥物治療，不要因為短時間症狀沒改善就放棄不吃。並建議依照醫囑於早餐之前30分鐘服用，因為提早吸收有較高的血液濃度，在進食時能抑制胃酸，更能有效控制症狀。

除了遵循醫囑規律服藥，胃食道逆流患者應戒菸、飲食調整及控制體重，黃耀光說，抽菸除了危害心肺，也會讓食道括約肌鬆弛，是胃食道逆流原因之一；含咖啡因飲料會讓食道括約肌鬆弛，建議減少茶和咖啡攝取；而甜食跟高油脂食物會減緩胃排空，增加腹壓與逆流的機會，也要少吃。