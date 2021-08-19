避免「報復性健身」樂極生悲 這4招可減少傷害

上肢伸展時，左手先往後擺，右手再伸向背部將左手手肘往內拉起，拉至有緊繃感後停10至15秒，重複做3到5次後換手做。記者王昭月／攝影

疫情期間在家悶太久，一降級微解封，不少民眾即往健身 中心跑，但台灣 高雄一名20多歲年輕人因一下子運動量過大，結果受傷。專業物理治療師徐佩萱表示，久未運動，忽然運動過量，輕則會扭拉傷，嚴重會影響日後運動表現，為防範這類「報復性健身」可能引起的運動傷害，最好先做伸展運動，循序漸進。

「活力得中山脊椎外科醫院」復健室組長徐佩萱表示，健身後常見的受傷類型有扭傷、拉傷、瘀青、挫傷及抽筋，若因姿勢不正確或負重過量，則會引起運動傷害。別以為貼貼痠痛貼布即可，若忽視不理，可能造成慢性運動傷害。

她表示，要避免因健身而引發運動傷害，運動前可先做伸展運動，但運動類型不同，伸展運動的重點亦不同，例如接受重量訓練或騎腳踏車的人可著重腹部大肌肉 部位的伸展，跑步的人可著重下肢肌肉伸展。

其中「上肢」、「背部」及「下肢」等幾式伸展運動，可達到全面性的保護力。徐珮萱說，上肢伸展時，左手先往後擺，右手再伸向背部將左手手肘往內拉起，拉至有緊繃感後停10至15秒，重複做3到5次後換手做，以放鬆上背部及三頭肌。

背部伸展運動則採跪姿趴地，雙手盡量往前伸，停頓10至15秒，重複3、5次，以伸展背部肌肉。下肢伸展運動則以手扶著牆壁、膝蓋後彎，將腿往後上方拉，直到大腿前側有緊繃感時，停頓10至15秒，重複3到5次。

最後的弓箭步下肢伸展運動，兩腳呈弓箭步，手放在前腳膝蓋，往前蹲，停10至15秒後換邊。要注意膝蓋不能超過腳趾，避免膝蓋受傷。