男爆汗 原來甲狀腺機能亢進

脖子腫是甲狀腺機能亢進的表徵之一（示意圖）。（本報資料照片）

酷熱的天氣讓人心浮躁，若加上外在壓力及自身情緒影響，身心容易抑鬱不安，恐誘發「甲狀腺機能亢進」。台北書田診所家醫科主治醫師陳柏臣表示，不只女性，許多男性也可能有甲狀腺亢進問題，建議平時應維持充足睡眠、避免抽菸飲酒、少吃刺激性及含碘飲食，多吃含吲哚成分食物、適時放鬆及規律運動，可降低患病風險。

一名31歲男性上班族每到夏天總是爆汗如雨，一天就要更換三至四件衣物，六年前開始中醫調理身體，但效果有限，直到今夏脫水嚴重，中暑昏厥，緊急送醫進行全身性健康檢查，才發現罹患「甲狀腺機能亢進」，服藥兩周後才康復。

甲狀腺是人體重要的內分泌器官，負責調控身體代謝功能，但人體夏日新陳代謝旺盛，易流失水分和營養，且天氣酷熱，易導致情緒不穩、內分泌失調，進而誘發「大脖子」等相關症狀。

甲狀腺機能亢進症狀相當多元，包括身體過熱、爆汗、心跳快、手抖、吃不胖、躁動、睡不著、講話快等，容易影響患者日常生活，建議有上述症狀者，應至醫療院所就診檢查。

罹患甲亢的女性會比男性多嗎？陳柏臣說，其實不然。因為女性較男性注意身體健康狀況，會至醫療院所就診，容易發現患病，男性則相反，「較少發現患病，並不代表沒有患病」。

為預防罹患甲亢，陳柏臣建議，患者要有充足睡眠，避免抽菸與飲酒；減少含碘飲食，如海帶、紫菜等；多吃含吲哚成分的食物，如高麗菜、花椰菜、胡蘿蔔；也要避免刺激性食物，如茶葉、咖啡 等含咖啡因的物質；適時放鬆紓壓，避免誘發疾病；規律運動，可讓肌肉 、心血管系統更健康。