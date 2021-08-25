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女嬰狂瀉 原來是牛奶過敏

黃寅
X光檢查可發現，女嬰的大腸脹氣嚴重。（圖：烏日林新醫院提供）
X光檢查可發現，女嬰的大腸脹氣嚴重。（圖：烏日林新醫院提供）

一名三個月女嬰，滿兩個月開始改換配方奶粉哺育後，原本一天排便三次，卻突然暴增至八至十次，甚至曾一天腹瀉15次，解出水便、血絲便，就醫才查出是因為牛奶蛋白過敏引起。

台灣烏日林新醫院小兒及過敏氣喘科賴永清醫師表示，女嬰的父母親分別有嬰幼期腹瀉病史和過敏性鼻炎及異位性皮膚炎，因此她有八、九成機率會遺傳過敏體質。女嬰長達一個月慢性腹瀉，體重無明顯下降或增加，理學檢查只有腹脹，以及大便細菌培養無明顯致病菌或病毒感染，再經由抽血檢查免疫球蛋白IgE特異抗體，發現數值高達4.18以上，高於正常平均值為0.6至1，因此確診為牛奶蛋白過敏。

賴永清說，起初先給女嬰喝部分水解牛奶蛋白嬰兒奶粉，雖然有改善腹瀉情形，但一周後又再度腹瀉，期間有出現血絲黏便；接著改喝無乳糖止瀉奶粉，有改善腹瀉也無血絲黏便，但兩周後又再度一天排十次便。最後，當換為「無乳糖高度水解蛋白止瀉奶粉」才成功改善因牛奶蛋白過敏而引起的腹瀉情形，觀察一個月都恢復正常了，建議之後至少六至九個月後再換回一般配方奶粉。

他指出，牛奶蛋白過敏的發生率為2%至5.9%，對嬰兒來講牛奶蛋白是外來的蛋白質，而牛奶有近20種會引起過敏的蛋白質，其中常見的有酪蛋白、α-乳白蛋白和β乳球蛋白，新生兒因為胃腸道尚未發育成熟，發生過敏性腸炎機會比成人更為普遍。

由於牛奶蛋白過敏的症狀為非特異性且多元，如腹脹腹痛、腹瀉、嘔吐、血便等，也可能會產生其他過敏反應，如異位性皮膚炎，打噴嚏、流鼻水等，嚴重時甚至會導致過敏性休克，因此在診斷上需要高度的警覺，否則容易漏診或誤診。　　

賴永清說，針對牛奶過敏的寶寶，有50%會在一歲後消失，有70%會在兩歲時消失，有85%會在三歲時消失。如果家中有對牛奶蛋白過敏的新生兒，至少四至六個月都要盡量哺餵母奶或高度水解牛奶蛋白配方奶粉，母乳媽媽應該避免攝取易引起過敏反應的食物。至於副食品，則建議滿六個月後再添加，蛋白及全蛋製品則延遲至18至24個月大時，花生、堅果、魚類、甲殼類，至少滿三歲後才可提供。

過敏 牛奶 台灣

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