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家庭照顧者 疫下壓力更大

陳景寧／中華民國家庭照顧者關懷總會秘書長
疫情可能是壓垮長期照顧失能、失智、身心障礙者的「家庭照顧者」的最後一根稻草。(Getty Images)
疫情可能是壓垮長期照顧失能、失智、身心障礙者的「家庭照顧者」的最後一根稻草。(Getty Images)

一場瘟疫，帶來疾病、恐懼，也可能是壓垮長期照顧失能、失智、身心障礙者的「家庭照顧者」的最後一根稻草。

台灣家庭照顧者關懷總會近來接到許多求助電話，有的家庭因疫情中斷長照服務、外籍看護無法入境，原本上班的晚輩被迫在家照顧，但多數不熟悉照顧技巧。尤其面對因封鎖政策而更躁動的失智症長輩，全家生活秩序大亂，關係緊張、摩擦增加，照顧者日夜不得安眠，彷如「照顧煉獄」。

這也是為何我們大力倡議日照、失智據點相關人員施打疫苗、優先解封，因為恐怕「疾病未倒，悲劇先至」。

新冠疫情因變種病毒反覆不定，各國封鎖政策開開關關，必須做長期抗戰準，國外也有相關研究發現，值得借鏡。

疫情讓照顧者健康惡化

首先，家庭照顧者因疫情更累、健康惡化。防疫封鎖政策阻絕親友提供協助或中斷長照服務。英國研究發現，八成照顧者照顧時間增加，平均每周增加25小時、72%完全沒有休息時間、64%健康狀態變差，尤其是照顧失智者、精神障礙者。逾四分之三家庭照顧者感到精疲力竭。近來苗栗、桃園亦發生照顧失智症者加害或虐待案件。

其次，家庭照顧者心理壓力增加。65%覺得孤立，71%感到焦慮，近九成擔憂自己染疫後無人照顧。逾三分之一表示，「再也撐不下去」。

疫情可能是壓垮長期照顧失能、失智、身心障礙者的「家庭照顧者」的最後一根稻草。圖為...
疫情可能是壓垮長期照顧失能、失智、身心障礙者的「家庭照顧者」的最後一根稻草。圖為示意圖。(Getty Images)

再則，工作與經濟加重照顧者壓力。香港調查發現，約一半的家庭照顧者需要工作維持生計，蠟燭兩頭燒。但因疫情失去工作者更令人擔憂。在英國，一成七的照顧者因疫情而失業，近四成照顧者憂慮財務狀況。有八成照顧者表示因封鎖政策增加暖氣費、水電費、上網費用等日常支出。

關懷高負荷家庭照顧者

家庭照顧者是長照家庭的梁柱，他們的身心健康、照顧士氣，在疫情下更需要政府關注。國際家庭照顧者組織聯盟（IOCA）提醒，各國政府應加強線上關懷，提供物資關懷包、協助購物、經濟扶助等措施，也應對快撐不住的「高負荷家庭照顧者」優先提供長照服務、緊急喘息服務等。

筆者建議，長照服務應全面清查受服務中斷所影響的高負荷家庭照顧者，優先評估提供「緊急喘息服務」，例如「沒有照顧替手」、「老老照顧」、「不只照顧一人以上」、「照顧失智症或精神障礙者」等高風險對象，結合鄰里力量加強關懷。

疫情 失智 長照

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