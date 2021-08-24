長者居家防疫 「三好一巧」增免疫力

在家別忘活動筋骨，可緩解緊張情緒。(Getty Images)

長者在新冠防疫 期間除了盡量在家減少外出頻率，居家期間也可掌握「三好一巧」飲食四大守則，幫助自己提升免疫力。台灣 新竹台大分院營養師鄭宇庭指出，根據台灣衛福部統計，60歲以上的長者占了確診者三成多，加上許多長者伴隨慢性疾病，也讓一旦確診演變成重症患者機率大，因此防疫期間透過飲食打好基本功，做足免疫保護力。

六類食物均衡攝取

「三好一巧」的飲食四大守則包括選擇優質蛋白質、均衡飲食、調整質地以及豐富調味等四個關鍵。鄭宇庭營養師表示，豆腐、魚肉、雞蛋、瘦肉等都含有優質蛋白質，每餐掌握一掌心或餐間補充一至兩份豆漿、鮮奶等高蛋白點心，且均衡攝取六大類食物，並多選擇原型食物，尤其主食可挑選全榖雜糧類，增加維生素與礦物質的攝取外，也應攝取各種顏色的蔬菜水果，有助於調節免疫功能。

食物質地適度調整

鄭宇庭營養師說明，若長者有牙口不佳或吞嚥問題，也可將食物切成小塊、燉煮軟化或攪打成細碎泥狀等調整食物質地方式，讓食物好入口，補足所需營養，且切記應在清淡少鹽的飲食原則下，選擇橄欖油、苦茶油、堅果類等好的油脂來源，以及天然辛香料，透過增加食物風味，替換不同食材，有助長者增進胃口，每餐吃得豐富又健康。

在家別忘活動筋骨

此外，除了透過抗疫的飲食四大原則，長者的居家活動也別忘了動一動，像基本伸展活動或簡單的散步等運動，幫助活絡身體機能，也能放鬆身心靈，舒緩面對疫情 的緊張情緒。鄭宇庭營養師呼籲，雖然因疫苗擴大接種而疫情趨緩，但相關防疫措施仍不能少，除了非必要減少外出，若出門時也要落實個人防護措施。(本文由「健康醫療網」提供)