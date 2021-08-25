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解封回公司 身心變糟嗎？ 5招避免開工症候群

陳雨鑫
恢復正常上班後，容易感到疲累、心情差，你可能得了「開工症候群」。（本報資料照片）
恢復正常上班後，容易感到疲累、心情差，你可能得了「開工症候群」。（本報資料照片）

疫情趨緩，不少公司行號陸續開始恢復「到公司上班」，重回正常生活，讓部分民眾感受到「不適應」，體力變差、心情也變差，直言看見城市恢復喧囂真的好怪。醫師指出，這恐怕是長期居家上班引起的「開工症候群」，建議轉換上班型態前一周就該開始調整作息。

台北醫學大學附設醫院精神科主任暨專任主治醫師李信謙表示，根據研究顯示，居家上班期間睡眠時間變長，但是睡眠效率變差，近期門診已陸續出現因恢復正常生活產生焦慮的求診患者，相信後續會有愈來愈多類似個案。他提醒，開始正常上班後，出現容易倦怠、體力不佳的情況，是解封後的一大適應不良警訊，應盡快調整生活作息，制定計畫恢復正常。

李信謙表示，台灣居家上班時間長達超過2個月，不像是以前過年頂多10天的假，或是出國旅遊平均大概14天，但這一次幾乎是用「月」來計算在家工作的時間，這段期間幾乎都是晚睡晚起，活動又不多，容易導致生理時鐘大亂。

去年年底，美國調查1000名居家上班的美國人，有7成2表示，疫情期間幾乎都在床上進行遠距工作，與疫情初期相比增加了5成；1000人中有十分之一的人指出，一周內有24小時到40小時的時間在床上度過，年輕人與年長者相比，類似情形更多。

雙和醫院副院長李岡遠表示，人類的睡眠周期比一天24小時的還長一些，如果跟著「身體反應」決定睡眠時間，每天晚睡一點，久而久之就會產生累格（Lag）狀態，無法跟著正常的24小時運作，就會導致睡眠的效率受到影響。

李信謙表示，解封後就像是「開學症候群」，避免開工症候群的出現，建議從正式開工前一周開始調整作息，制定早起的時間，三餐定時，以及睡眠、運動時間規律，維持至少一周，開始習慣正常生活後，就能降低開工的憂鬱感，也能降低影響工作效率的情況。

李信謙表示，疫情起起伏伏，剛開始正常上班後，很多上班族仍處於不確定狀態，認為「也許幾周後就會恢復居家上班」，呼籲公司要給予員工明確的指示、說明規定等，才能避免不願意調整作息，或不願意適應正式開工的情況出現。

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