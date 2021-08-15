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頭昏無力、水腫、皮膚搔癢？中醫師解惑立秋養生秘訣

記者黃惠群／台北報導
夏轉秋之際，皮膚搔癢，甚至出現濕疹。聯合報系資料照片
夏轉秋之際，皮膚搔癢，甚至出現濕疹。聯合報系資料照片

長夏暑氣、濕氣猶存，近期持續高溫、午後局部豪雨，更有熱帶性低氣壓可能發展為颱風，實在沒有秋天到來之感。馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩指出，初迎秋季，夏季暑氣仍未退去，常導致頭暈、頭昏、不清爽、水腫、四肢沈重、運動無力、皮膚搔癢、出現濕疹等問題，建議潤燥、排濕、清熱，並多喝「溫開水」。

立秋是秋天之初，是夏轉秋的第一個節氣，但因暑熱未盡，常出現秋老虎的炎熱之感，天氣變化無常，需要「潤燥」。

但明明都說秋燥秋燥，為何如今濕氣仍重，未感燥？瞿瑞瑩表示，立秋之際，仍有夏末的暑氣與濕熱，導致濕氣重，「頭重如裹」容易頭暈、頭昏、不清爽；加上水氣代謝不佳，甚至有人會水腫、四肢沈重、運動無力、皮膚搔癢、出現濕疹等，此時需以「排濕」為主，「清熱」為輔。

想要解水腫，是否要少喝水？瞿瑞瑩解釋，水腫並非因為水喝太多，通常是因循環不佳造成，反而可以多喝水，促進血液循環、幫助排毒。

「不只要喝水，還要多喝溫水，帶動全身循環，不要喝冰水」，瞿瑞瑩說，解決水腫困擾，最要提升活動量、增加運動次數、避免久站久坐久臥，維持同一種姿勢。

對於體內濕氣重者，如有肥胖問題、臉上易有痘痘、油膩、頭昏沉、四肢沈重者，瞿瑞瑩補充，此時應注意「排濕」，可食用薏仁，有利水消腫、健脾去濕及輕微清熱之用，或是玉米鬚茶、紅豆水、山藥等。

切勿吃易上火的食物，烤、炸、辣類均應避免；勿食冰冷食物，如冰西瓜、冰飲品，避免影響脾胃功能，身體難以除濕。

另可做心肺功能運動，幫助排汗、排泄，如慢跑、跳繩、騎腳踏車，另「適度爬樓梯」也能有助於排除濕氣。

針對身體燥熱者，如常熬夜、少喝水及易口乾舌燥者等，應「潤燥」，瞿瑞瑩建議，可食用白色食物，如山藥、白木耳、水梨、百合、蜂蜜；忌食烤炸辣類食物、熬夜；平日應多喝水，保持體內水分平衡，防止燥邪侵入身體。

肥胖 高溫

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