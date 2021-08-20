秋乏睏倦 小心中風前兆

立秋之後有些人會哈欠連連，產生秋乏現象。(Getty Images)

雖然夏季的酷熱仍然在肆虐，但時節的確是漸漸轉涼。立秋剛過，有人大白天就哈欠連連，一個叫「秋乏」的名詞出現，讓人這種懶洋洋的身體狀態有了適當理由。

但是，偶爾的犯睏無傷大雅，但是如果同時伴隨以下這些症狀，那就有中風 的預兆了，千萬不能輕忽。

文匯報報導，中風發生的原因，一個是血管本身的彈性，以及血管的收縮能力等出現問題，另一個則是血液本身，如血液濃度大比較黏稠，也容易堵塞血管。

對於健康人來說，一到中午就哈欠連天可能是正常現象，而有「三高 」病史的人，若出現打盹、乏力或是頻繁打呵欠時，就需要引起重視。

根據臨床觀察，約有70%以上的中風患者發病前5至10天內會出現頻繁打盹現象，這是大腦嚴重缺氧發出的求救信號。

立秋之後，首先要預防「中風」。(Getty Images)

尤其是身體若伴有下列症狀，請第一時間就醫：

突然拿不穩

手中拿著的東西忽然落地，並不一定是老了沒有力氣，有可能是由於腦部血栓形成後影響到手的功能。

出現步態異常

如果老年人的步態突然變化，並伴肢體麻木無力時，可能是發生中風的前兆信號。

這種步態異常可能表現為下肢突然無力；與腰椎間盤突出引起下肢無力時伴有的麻木感、疼痛感不同，中風前兆引起的腿發軟，無明顯疼痛。

舌頭歪

腦供血不足時，可能出現被壓迫的舌神經功能消失，導致舌尖偏向左側或右側，說話、吹口哨漏風。

血壓異常

血壓突然持續升高到200/120mmHg以上或突然降至80/50mmHg以下時，都可能是出現中風的先兆。

有話說不出

當血栓阻塞在語言表達區時，也會出現語言障礙。可能表現為口齒不清或難以把話說出來，但卻心裡明白，或是很難理解別人所說的話。

突然發生眩暈

眩暈是中風前兆中極為常見的症狀，可發生在腦血管病前的任何時段，尤以清晨起床時發生得最多。

此外，在疲勞、洗澡後也易發生。

特別是高血壓 患者，若1至2天反復出現5次以上眩暈，發生腦出血或腦梗死的危險性增加。

視力出問題

如果血栓堵塞視神經和視皮層供血血管，會突然出現短暫性雙目失明或視物模糊等視力障礙。

一般視力問題通常出現在單側，也有可能兩隻眼都無法向左（或右）看。

報導指出，三高人群、抽菸者、長期喝酒者、肥胖者，一旦出現上述症狀，建議勿掉以輕心，赴醫檢查。

預防腦中風，多做有氧運動。(Getty Images)

看、查、聽3口訣識別中風

看：看看臉的兩邊是否不對稱，出現口角歪斜。

查：雙手平舉，檢查兩隻手臂是否單側無力、不能抬起。

聽：請患者說話，聽聽他是否口齒不清，說不明白。

如果有以上任何症狀突然發生，就要立刻撥打急救電話。

在急救車到來之前，患者應平躺或側臥，頭部歪向一邊，避免嘔吐物堵住呼吸道，不要隨便吃藥，更不要運動鍛鍊，應安靜等待救援。

老人家宜少吃油炸物。(Getty Images)

保血管健康 改善生活5件事

腦中風可以預防嗎？文匯報報導指出，從飲食、運動及心情上的調整，的確可以保持血管健康。

1.管住嘴

少吃「四高」食品，即高糖、高油、高脂、高鹽。這些食物易導致膽固醇等附著於血管壁上，造成動脈硬化，導致血管不暢通。

2.不熬夜

不論是工作或是休閒，長期熬夜會使身體內激素分泌周期出現紊亂，或會增加心腦血管系統負擔。

3.拒絕吸菸和二手菸

菸草中有害物質易誘發冠狀動脈痙攣和動脈粥樣硬化，以致形成血栓。

4.多做有氧運動

游泳、跳舞、騎自行車、瑜伽、打太極等都是不錯的選擇，即使是最簡單的健步走路，只要持之以恆都會使血管的彈力增強。

5.保持好心情

不少心腦血管疾病都與情緒波動過大有關。想要血管健康，平和的心態不可少。